Tá noiva! Lexa é pedida em casamento na Noruega

O ator Ricardo Vianna surpreendeu a cantora Lexa com um pedido de noivado durante a viagem de férias para a Noruega

A cantora Lexa está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo ator Ricardo Vianna durante a viagem de férias deles para a Noruega. Nesta segunda-feira, 26, ele mostrou que fez o pedido de noivado durante um passeio ao ar livre e sob a aurora boreal.

Nas imagens, ele apareceu ajoelhado na frente dela em frente a uma paisagem com neve. "ELA DISSE SIIIIM!! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo!!!", disse ele.

E completou: "Como um amante da natureza digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu. Deus é bom o tempo todo!!!!!!".

Os dois estão juntos desde o segundo semestre de 2023.

Quem é Ricardo Vianna?

Aos 30 anos, o ator Ricardo Vianna já atuou na novela Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, de 2016, na qual interpretou o personagem Giovane. Além disso, ele também integrou os elencos de Tempo de Amar, Verão 90 e Travessia.

Na vida pessoal, ele é pai de uma menina, Cecília, de 8 anos de idade, fruto de relacionamento anterior. Nas redes sociais, o artista adora mostrar foto de sua rotina, das idas à praia, ao lado da filha e também de seus encontros com os amigos. Ele pratica yoga, mergulho e adora Fernando de Noronha, já que tem várias fotos nas praias de lá em seu feed.

Em 2016, Ricardo Vianna participou do programaEncontro com Fátima Bernardes, da Globo, e contou sobre o susto de ter se tornado pai aos 22 anos de idade. "Fui pai com 22. Foi uma surpresa, o meu sonho sempre foi ser pai, ter uma família grande, cinco filhos. Mas foi uma surpresa, eu só trabalhava com teatro, então a questão financeira influenciou, graças a Deus eu tive uma família que pode me dar auxílio", disse ele, que completou: "A gente acaba tendo uma noção diferente do dinheiro. Depois que eu tive a Cecília a gente passa a ter uma noção diferente da vida. Eu nunca imaginei que alguma coisa pudesse acontecer comigo, hoje em dia eu penso duas vezes antes de fazer qualquer coisa por ela".