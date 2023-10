Quem é Ricardo Vianna? Ator é apontado como novo affair de Lexa

Saiba quem é o ator Ricardo Vianna, que apareceu abraçado com Lexa em noitada no Rio de Janeiro

Na noite do último sábado, 21, a cantora Lexa agitou as redes sociais ao aparecer abraçada com o ator Ricardo Vianna em um evento de uma escola de samba no Rio de Janeiro e também em seu show. Com isso, ela levantou os rumores de que os dois possam estar vivendo um affair. Enquanto eles não confirmam qual é o status do relacionamento, que tal saber mais sobre o ator? Confira abaixo!

Aos 30 anos, o ator Ricardo Vianna já atuou na novela Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, de 2016, na qual interpretou o personagem Giovane. Além disso, ele também integrou os elencos de Tempo de Amar, Verão 90 e Travessia.

Na vida pessoal, ele é pai de uma menina, Cecília, de 8 anos de idade, fruto de relacionamento anterior. Nas redes sociais, o artista adora mostrar foto de sua rotina, das idas à praia, ao lado da filha e também de seus encontros com os amigos. Ele pratica yoga, mergulho e adora Fernando de Noronha, já que tem várias fotos nas praias de lá em seu feed.

Em 2016, Ricardo Vianna participou do programaEncontro com Fátima Bernardes, da Globo, e contou sobre o susto de ter se tornado pai aos 22 anos de idade. "Fui pai com 22. Foi uma surpresa, o meu sonho sempre foi ser pai, ter uma família grande, cinco filhos. Mas foi uma surpresa, eu só trabalhava com teatro, então a questão financeira influenciou, graças a Deus eu tive uma família que pode me dar auxílio", disse ele, que completou: "A gente acaba tendo uma noção diferente do dinheiro. Depois que eu tive a Cecília a gente passa a ter uma noção diferente da vida. Eu nunca imaginei que alguma coisa pudesse acontecer comigo, hoje em dia eu penso duas vezes antes de fazer qualquer coisa por ela".

Veja fotos de Ricardo Vianna:

View this post on Instagram A post shared by Ricardo Vianna (@ricardovianna)

View this post on Instagram A post shared by Ricardo Vianna (@ricardovianna)