Lexa surge abraçada com seu novo affair em noitada: ‘Não sei se estou solteira’

A fila andou?! Lexa aparece abraçada com ator ao curtir a noite de sábado no Rio de Janeiro

A cantora Lexa pode ter feito a fila andar! Depois de terminar o casamento com MC Guimê, a artista apareceu abraçada com um possível novo affair na noite de sábado, 21.

A estrela marcou presença no ensaio da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, e surgiu de abraçada com o ator Ricardo Vianna. Os dois posaram juntinhos para os fotógrafos de plantão, mas não chegaram a trocar carinhos.

Logo depois, a cantora fez um show e confessou que não sabe qual é o seu status de relacionamento atual. "Me mudei para o Rio de novo. A minha vida está uma fofoca solta. É que eu não sei se estou solteira mais”, disse ela.

Fotos: Rogério Fidalgo / AgNews

Lexa anuncia mudança de cidade

A cantora Lexa anunciou que mudou de cidade. Depois de morar na cidade de São Paulo durante o seu casamento com MC Guimê, ela decidiu voltar ao Rio de Janeiro depois da separação. Os dois anunciaram o término há poucas semanas e ela acaba de confirmar que vai voltar ao Rio de Janeiro.

Em um post nas redes sociais nesta quarta-feira, 18, a artista posou com seus cachorros e suas malas ao se despedir da cidade onde morou durante o período casada. "Texto de despedida. Foi um prazer viver minha vida nos últimos anos em um estado que me acolheu com tanto carinho. Cheguei em São Paulo tão jovem e saio daqui uma mulher madura. Fiz amigos, comecei uma história, me adaptei ao frio, melhores restaurantes e com o rodízio de carros também", disse ela.

E completou: "Hoje eu finalizo uma fase. Obrigada mesmo “Essepê”, agora é hora de voltar pra minha terra Rio de Janeiro, ficar pertinho de toda a minha família e time… Tô levando os meus 4 corações comigo nessa… ( simpático, contente, daOrinha e pode crê) meus cachorros que são os meu filhos. Quero levá-los pra passear na praia perto da casa da mamãe. Eu tô dando tchau, mas graças ao meu trabalho, sempre estarei por aqui. Só sinto amor e gratidão por essa terra. Aos amigos que construí lindas amizades aqui… Eu vou dormir na casa de vocês quando eu vier pra cá. Deus é bom e perfeito em tudo que faz e eu entendi que meu lugar, no momento, não é mais aqui. Próxima parada: RJ".