Ano da paixão? Relembre famosos que assumiram relacionamento em 2024

Parece que a flecha do cupido acertou algumas celebridades. 2024 só está começando, mas já está sendo agitado no quesito vida amorosa dos famosos

Ainda estamos no terceiro mês de 2024, caminhando para abril, mas o ano está sendo bastante agitado para o coração dos famosos. Neste sábado, 30, o cantor MC Guimê (31) publicou pela, primeira vez, uma foto com seu novo affair, a empresária Fernanda Stroschein. Além do funkeiro, relembre casais que começaram a namorar esse ano.

A CARAS Brasil separou uma lista com alguns famosos que assumiram que estão vivendo um romance em 2024. E se preparem porque o ano começou cheio de casais novos. Alguns foram novidades, outros apenas confirmaram especulações. Confira!

MC Guimê e Fernanda Stroschein

MC Guimê surgiu pela primeira vez em suas redes sociais com seu novo affair, a empresária Fernanda Stroschein, após o término de seu casamento com a cantora Lexa, em setembro de 2023. Sempre muito reservado quando o assunto é vida pessoal, ele rompeu o silêncio.

Através dos stories de seu Instagram, o ex-BBB posou ao lado de sua nova namorada enquanto estavam no carro. Guimê apareceu na frente usando óculos escuros e foi acompanhado pela loira, que combinou looks e também apostou no acessório para sair com o cantor.

Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Nesta semana, a supermodelo Gisele Bündchen (43) confirmou seu romance com o carioca Joaquim Valente (35), ele é lutador de jiu-jítsu. Ela assumiu seu relacionamento em entrevista ao The New York Times e deu mais detalhes sobre sua relação com Joaquim.

Discreta em sua vida pessoal, Gisele manteve o romance longe dos holofotes, mas os rumores do namoro com o lutador de jiu-jítsu começaram em fevereiro. No início, eles eram apenas amigos, no entanto, a amizade evoluiu para um romance e, em seguida, eles teriam engatado em um namoro discreto.

Ana Hickmann e Edu Guedes

No começo de março, a apresentadora e empresária Ana Hickmann (43) assumiu publicamente seu relacionamento com o chef de cozinha e apresentador de TV, Edu Guedes (49). Os dois se aproximaram como casal em janeiro deste ano.

Ana e Edu foram alvos de rumores de que estavam se aproximando há alguns meses. Inclusive, eles chegaram a ser vistos juntos em viagens, mas sempre diziam que eram apenas amigos. Agora, os dois se entregaram ao amor e estão juntos.

Após confirmarem o romance, começaram a surgir rumores de que Ana estava grávida de Edu e a espera do seu segundo filho. A informação foi desmentida pelos dois! Eles reforçam que escolheram assumir para mídia e para os fãs seu relacionamento após conversarem com os filhos.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Nicolas Prattes (26) e Sabrina Sato(43)surpreenderam a todos ao assumirem publicamente seu romance durante o Desfile das Campeãs do Carnaval em São Paulo em fevereiro. O casal, que vinha mantendo discrição sobre o relacionamento, não se desgrudou durante o evento e o ator teria confirmado que está apaixonado!

Os rumores começaram depois que Sabrina e Nicolas foram flagrados curtindo um momento juntos na piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro e levantaram suspeitas de um suposto romance. Inclusive, ele marcou presença na festa de aniversário dela, mas eles negaram a aproximação romântica.

No começo de março, os dois abriram o coração e também um álbum de viagem depois de curtir uma escapada romântica para Costa Rica.

Lucy Alves e Indira Nascimento

No último mês, as atrizes Lucy Alves (37) e Indira Nascimento (33) também assumiram publicamente que estão namorando. As duas também compartilharam sobre o relacionamento no Carnaval deste ano. Elas foram juntas em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro

Ao mesmo tempo que vive um novo romance, Lucy Alves está a todo vapor para os ensaios da Dança dos Famosos. A cantora foi anunciada como uma das participantes da competição do Domingão com Huck.

