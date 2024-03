Lucy Alves fala de namoro com Indira Nascimento e revela reação da família: 'Liberdade'

Atrizes de Travessia assumiram romance durante o carnaval do Rio de Janeiro. Em coletiva da Dança dos Famosos, Lucy Alves revela detalhes do romance com Indira Nascimento

Lucy Alves (37) está feliz da vida com a namorada Indira Nascimento (33). A cantora assumiu o romance publicamente no final da primeira quinzena de fevereiro, após flagra na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 29, a CARAS Brasil esteve na coletiva de imprensa da Dança dos Famosos, nos Estúdios Globo. Durante o evento, atriz fala sobre o relacionamento e como a família recebeu a namorada.

"Estou muito feliz de poder viver esse sentimento de uma forma livre, bonita e do jeito que eu quero", afirma ela, que relembra como foi contar sobre o novo relacionamentos para familiares e amigos.

"Tranquilo, a minha família e meus amigos me apoiam. Eles querem que eu seja feliz, então, foi natural. Graças a Deus as pessoas que estão próximas a mim, elas torcem pela minha felicidade. Amar do meu jeito, do jeito que se queira, ser feliz, querer amar, é uma coisa que todo mundo que torce por você quer mais que você possa transbordar", celebra.

Dança dos Famosos

Ao mesmo tempo que vive um novo romance, Lucy Alves está a todo vapor para os ensaios da Dança dos Famosos. A cantora foi anunciada como uma das participantes da competição do Domingão com Huck.

"Eu tenho certeza que vou aprender muito, vou ralar bastante, vou ter que correr atrás para aprender essas coreografias. Estou de peito aberto pras novidades, com medo, mas estou feliz de viver esse desafio", garante.

O último trabalho de Alves na Globo foi em Travessia(2022). A atriz interpretou Brisa, personagem principal da novela de Gloria Perez (75). Foi nos bastidores da trama que a atriz se aproximou de Indira, que interpretou Laís, uma advogada e mãe de dois filhos.

Desde o anúncio do namoro confirmado via equipe da cantora com exclusividade para reportagem da CARAS, Indira tem optado viver o relacionamento de forma mais discreta.