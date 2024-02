Equipe de Lucy Alves se pronuncia sobre relacionamento da cantora

Após rumores, a assessoria de imprensa da cantora e atriz rompe o silêncio e comenta mais sobre novo namoro de Lucy Alves

Na noite da última segunda-feira, as atrizes Lucy Alves (37) e Indira Nascimento (33) foram flagradas juntas na Marquês de Sapucaí. O que gerou rumores de que elas estariam se relacionando. A assessoria de Lucy confirmou que ambas estão namorando.

Apesar de confirmar o relacionamento, a equipe da cantora reforçou que ela não dará nenhuma declaração sobre o namoro com Indira.

A informação de que as atrizes estariam se relacionando foi divulgada pelo Jornal Extra. O veículo também noticiou que já tem algum tempo que elas estão juntas, porém sem expor ao público.

Recentemente, Lucy esteve nas frentes das câmeras como a protagonista da novela Travessia, escrita por Glória Perez (75) e exibida no horário nobre da TV Globo, onde interpretava Brisa. Indira também integrou o elenco da novela com a advogada Laís, uma mãe que enfreta dificuldades com o vício do filho Théo (Ricardo Silva) em jogos eletrônicos.

Com orgulho

Reservada com sua vida pessoal, em uma entrevista à CARAS Brasil, Lucy falou sobre assumir sua sexualidade. A artista é bissexual: “Acho que estamos no caminho para naturalizar algo que deveria ser natural desde sempre: o amor entre as pessoas. Ninguém é obrigado a falar sobre seus relacionamentos. Mas é preciso ter liberdade e segurança para vivê-los do jeito que cada um quiser", finaliza