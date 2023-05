Lucy Alves reage após críticas para cena polêmica da novela Travessia

Lucy Alves se pronuncia ao ser questionada sobre cena polêmica na reta final da novela Travessia: 'Faço o que pedem'

A atriz Lucy Alves se pronunciou após ver as críticas contra uma cena polêmica da novela Travessia, da Globo. Na sequência, a personagem dela, Brisa, apareceu dançando na chuva logo após viver vários perrengues, incluindo um assalto e a ida do filho ao hospital. A cena foi criticada nas redes sociais por não ter uma relação com a história que estava sendo contada. Agora, a artista rebateu as críticas.

Em conversa com o programa Fofocalizando, do SBT, a atriz contou que não abala com os comentários negativos e que faz as cenas que a direção pede para ela. "Sou apenas uma atriz, gente, sou contratada para fazer o que me pedem. Eu recebi [as críticas] normal. Acho que não dá pra agradar todo mundo", disse ela, e completou: "Estava junto com a direção, fizemos a cena. Achei uma cena belíssima".

Por fim, ela falou sobre a importância da personagem em sua carreira. "Foi um papel muito importante pra mim, que me deu uma grande visibilidade. Eu saio com a imagem muito forte. Depois que passamos por um processo de uma novela desse tamanho, ficamos preparados para qualquer produto. Tudo o que a gente desejava para Brisa é que ela fosse muito feliz. Amei esse final. Foi muito bom ver a bichinha respirando, porque a bichinha sofreu", contou.

Gloria Perez se defende após cena polêmica

Há poucos dias, o público estranhou uma cena de Brisa (Lucy Alves) dançando na chuva enquanto o filho estava internado em um hospital. Após ver as críticas para a cena, a autora Glória Perez se defendeu e disse que não escreveu aquela cena. Um fã da novela disse: “Glorinha, eu só não entendi a dança porque ela estava com o filho no hospital. Mas tudo... Tava escrito”. Então, a autora rebateu: “Não, não estava escrito. Foi improviso”.

Então, outro telespectador disse: “Gente, eu não estou acredito que a Gloria botou a Brisa para ficar rodando na chuva depois de ser assalta e o filho ter levado uma queda”. Em resposta, Perez disse: “Foi licença poética deles. A alegria viria com a chegada do Oto. Acontece...”. Por fim, a escritora comentou: “Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece”.