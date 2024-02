Novo romance? Lucy Alves e Indira Nascimento são apontadas como namoradas, diz jornal

Jornal levanta rumores sobre suposto novo romance entre as atrizes Lucy Alves e Indira Nascimento após noite no Carnaval

A atriz Lucy Alves pode estar namorando! De acordo com o Jornal Extra, ela está vivendo um novo romance com a atriz Indira Nascimento.

A publicação revelou que elas estão juntas há alguns meses e vivendo um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Os rumores vieram à tona após terem sido vistas juntas em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante o carnaval. Por enquanto, elas não se pronunciaram sobre os rumores.

Vale lembrar que Lucy Alves já contou que é bissexual. Há pouco tempo, ela namorava com a produtora Victoria Zanetti, mas o romance já chegou ao fim.

Lucy Alves fala da bissexualidade

Em entrevista na Revista CARAS, Lucy Alves falou sobre assumir sua bissexualidade. "Recebi uma onda de amor. Mas tenho clareza de que estou em uma bolha privilegiada. O Brasil ocupa o topo do ranking quando o assunto é homofobia e é um dos países que mais matam homossexuais. Não temos respeito. Não temos políticas públicas", contou.

“Ser mulher, nordestina, sempre foi motivo de muito orgulho pra mim. Terra de gente forte, da riqueza, da arte. Que me inspira, que diz muito sobre quem sou e sobre todas as minhas formas de expressar. Terra de minha família e que guarda a minha história. Terra da poesia, da bravura, do amor. É uma honra poder levar a minha Paraíba e o Nordeste por onde passo”, declamou ela.