Rainer Cadete relembra memórias com a mãe ao mostrar seu lado culinário

Inverno chegando, Rainer Cadete ensina receita para se aquecer com as baixas temperaturas e prova que cozinha é afeto ao relembrar de sua mãe

Na próxima quinta-feira, 20, começa o inverno e com a aproximação de uma frente fria, o ator Rainer Cadete (36) ensinar o preparo de um prato especial para se aquecer durante as baixas temperaturas: ‘camarão na moranga’. Além de mostrar todo seu lado culinário, o artista também relembra memórias afetivas com a mãe.

Essa não é a primeira vez que Rainer comprova que tem talento na cozinha, ele já participou do reality SuperChef Celebridades, do ‘Mais Você’, e agora foi convidado pelo Receitas, produto digital de gastronomia da Globo para mostrar uma maneira prática de fazer este prato, que apesar de bem elaborado, pode ser simples.

“É uma receita que eu aprendi quando minha mãe adquiriu seu primeiro micro-ondas lá no Século passado, porque a gente é do Século passado, né?”, relembra o ator, em bate-papo com o Receitas, produto digital de gastronomia da Globo.

Essa receita de camarão na moranga marcou a vida de Rainer Cadete, que traz boas lembranças da mãe. Ele compartilha dicas de corte da abóbora, o modo de temperar que espalha o sabor por todo o legume, além de como finalizar o prato no fogão com creme de leite.

Confira o passo a passo completo amanhã, quinta-feira, dia 20, no Receitas.

DESCARTA TÍTULO DE PAIZÃO

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Rainer Cadete abriu o coração ao falar sobre sua relação com seu filho Pietro (17). O artista contou estar cada vez mais próximo do herdeiro adolescente e destaca que é dever de todo homem ser presente na criação dos filhos.

Para o ator, um pai presente não deve ser considerado um paizão: "Há uma sensação de algo extraordinário em 'ser um paizão', né? Mas não há nada de extraordinário nisso, ao meu ver [...] A tarefa de cuidar também pode e deve ser dos homens", declarou Rainer Cadete.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAINER CADETE: