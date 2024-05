Juliano Cazarré volta à infância e mostra lado culinário para São João

Na contagem regressiva para as festividades juninas, o ator Juliano Cazarré ensina quitute fácil e prático para fazer em família, com gostinho de sua infância

A menos de um mês para as festividades de São João, Juliano Cazarré (43) ensina um quitute fácil e prático para fazer em casa, e, principalmente, que remete à infância do ator. Pai de seis, ele mostra o preparo de “rapadurinha de leite”, conhecida também como doce de leite de corte, ideal para quem gosta de cozinhar receitas especiais para os pequenos.

“Quando eu era criança, lá no Rio Grande do Sul, nas férias que eu tirava na Praia do Laranjal, tinha sempre a rapadurinha de leite”, relembra o artista, em bate-papo com o Receitas, produto digital de gastronomia da Globo.

O prato conta com apenas três ingredientes: açúcar, leite em pó e água. Depois de levar a mistura ao fogo, o segredo é ficar de olho na coloração, que vai determinar o ponto do doce. Além de conquistar a garotada, a delícia é uma ótima opção para o esquenta junino de toda a família.

O tutorial completo da receita de Cazarré estará disponível nesta sexta-feira, 24.

ENCONTRO COM O PAPA FRANCISCO

Juliano e Leticia Cazarré (40) participaram da audiência papal, realizada na manhã da última quarta-feira, 22, no Vaticano. O ator e a stylist registraram o momento do encontro com o Papa Francisco e compartilharam com os seguidores no Instagram.

“Hoje, dia 22 de maio de 2024, será sempre para nós um dia inesquecível. O dia em que nós conhecemos, apertamos as mãos, conversamos e nos apresentamos pessoalmente ao Santo Padre, o Papa Francisco”, escreveu Letícia, na legenda da publicação no Feed, repleta de fotos e vídeos.

“Apresentamos também nossa família inteira em um porta-retratos e o pequeno Estêvão, no meu colo, representando os irmãos. Apresentamos também todas as pessoas e especialmente as crianças que sofrem com doenças raras do Brasil”, continuou ela.

A stylist e influenciadora digital, que também estava na companhia do filho caçula, Estêvão, de quase três meses, contou ainda que o casal conheceu o Papa Francisco a convite do padre brasileiro Márlon Múcio, responsável por um hospital especializado em doenças raras.

Além de Estêvão, Juliano e Leticia são pais de Vicente (14), Inácio (11), Gaspar (3), Maria Madalena (2) e Maria Guilhermina (1).