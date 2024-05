Juliano Cazarré e a esposa registram encontro com o Papa: 'Inesquecível'

Em viagem à Itália, o ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, estiveram no Vaticano e conheceram o Papa Francisco

O ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, estão realizando uma viagem especial ao lado do filho caçula, Estêvão, na Itália. Religiosos, o casal esteve na audiência papal realizada na manhã desta quarta-feira, 22, no Vaticano, e registraram o encontro com o Papa Francisco.

Os registros do momento foram compartilhados com os seguidores através das redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, Leticia abriu o álbum de fotos da ocasião e contou o quanto tudo isso é importante para eles.

"Hoje, dia 22 de maio de 2024, será sempre para nós um dia inesquecível. O dia em que nós conhecemos, apertamos as mãos, conversamos e nos apresentamos pessoalmente ao Santo Padre, o Papa Francisco. Apresentamos também nossa família inteira em um porta-retratos e o pequeno Estêvão, no meu colo, representando os irmãos. Apresentamos também todas as pessoas e especialmente as crianças que sofrem com doenças raras do Brasil", iniciou a esposa de Juliano Cazarré na legenda.

Em seguida, Leticia contou que o casal conheceu o Papa Francisco a convite do padre brasileiro Márlon Múcio, responsável por um hospital especializado em doenças raras. Os dois foram chamados para representar a causa junto ao religioso.

"Jamais teremos como agradecer o suficiente por esta oportunidade @padremarlonmucio . Deus vê o seu sacrifício, sua entrega e sua dor. Que Ele possa recompensá-lo e a todos os que te sustentam nessa empreitada maravilhosa que é o hospital @nossasenhoradosraros. Nós católicos temos imensa gratidão e rezamos diariamente pelo Papa Francisco", completou ela.

Além do pequeno Estêvão, Juliano Cazarré e Leticia também são pais de outros cinco filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e Maria Guilhermina, de quase 2 aninhos de vida.

Juliano Cazarré se declara para a esposa

Durante sua viagem para Roma, Juliano Cazarré aproveitou o tempo livre nesta terça-feira, 21, para fazer uma bela declaração para sua esposa Letícia Cazarré no Instagram. Ele compartilhou sua alegria ao viajar juntos novamente após tanto tempo, dizendo: "Há muitos anos que não viajávamos juntos. Estava na hora".

Na companhia do filho caçula, o casal aproveita férias curtas em Roma, Itália. Em recente publicação, a influenciadora disse que a viagem será apenas para resolver alguns compromissos, passear e rezar.

"Depois de cinco anos e meio sem viajar para fora do Brasil, hoje eu, Juliano e Estevão estamos indo para uma viagem rapidinha porque a gente não pode ficar muito tempo fora de casa. Vai ser muito legal! Se Deus quiser vou mostrar tudo para vocês aqui, acompanhem com a gente", disse ela prestes a embarcar no avião.