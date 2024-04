Rainer Cadete descarta título de paizão e abre relação com o filho: 'Mais amigo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rainer Cadete celebra parceria com Nívea Maria no teatro e fala sobre a adolescência do filho, Pietro

Considerado por muitos fãs um paizão, Rainer Cadete (36) descarta o título na relação com Pietro (17). Em cartaz com a peça Norma, o artista conta estar cada vez mais próximo do herdeiro adolescente e destaca que é dever de todo homem ser presente na criação dos filhos.

"Há uma sensação de algo extraordinário em 'ser um paizão', né? Mas não há nada de extraordinário nisso, ao meu ver", afirma Rainer Cadete, em entrevista à CARAS Brasil. "A tarefa de cuidar também pode e deve ser dos homens."

O artista afirma que a mulher não deve estar na relação apenas para servir, mas para ser criada uma parceria, em que os dois seguem juntos em direção a construção de uma sociedade melhor. Para ele, um pai presente não deve ser considerado um paizão.

Leia também: Quem é a mãe do filho de Rainer Cadete? Ator se envolveu com ex-bailarina do Faustão

Agora, ele afirma que filho, fruto da relação com a ex-bailarina do Domingão do FaustãoLily Alvez (37), se torna mais amigo e parceiro a cada ano que passa e acarreta mudanças na vida do artista também. "Participar e estimulá-lo a viver seus sonhos também me faz buscar ser um homem melhor."

A parceria com o filho ainda é estendida até a carreira artística de Cadete. Ele conta que Pietro foi aos teatros assistir Norma, peça em que ele atua novamente ao lado de Nívea Maria (77), diversas vezes, e que o texto e sua atuação despertaram diversos questionamentos no jovem.

"Nossas conversas são livres e abertas quando existe curiosidade sobre qualquer assunto. Nós conversamos da maneira mais transparente e verdadeira possível", completa. A peça segue em cartaz até dia 5 de maio, no Teatro Vivo SP, na capital paulista.

Com texto de Dora Castellar e Tonio Carvalho, e direção de Guilherme Piva, a peça conta a história de Norma (Nívea Maria), uma mulher solitária e rígida que está no apartamento que acabou de alugar quando conhece Renato (Rainer Cadete), antigo inquilino do imóvel.

O homem aparece para pedir para ela que ela informe seu novo endereço e telefone aos que o procurarem. Então, a vida dentro dos códigos da normalidade Norma dá lugar a novas experiências e redescobertas ao entrar em contato com Renato.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE RAINER CADETE NAS REDES SOCIAIS: