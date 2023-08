Quem é a mãe do filho de Rainer Cadete? Ator se envolveu com ex-bailarina do Faustão

Rainer Cadete é pai de Pietro, fruto de seu antigo relacionamento com ex-bailarina do Faustão

No ar como Luigi em Terra e Paixão, o ator Rainer Cadete (36) não esconde o amor e cuidado que tem com o filho adolescente, Pietro Cadete (16). Apesar de seus fãs e seguidores admirarem a relação, muitos ainda não conhecem a mãe do jovem.

Pietro é fruto do relacionamento de Rainer Cadete com a ex-bailarina do Faustão Lily Alvez (37), que antes usava o nome artístico Aline Alves. Os dois se conheceram antes da televisão, quando o ator ainda tinha apenas 15 anos.

Lily contou em uma entrevista ao jornal Extra, concedida no ano de 2015, que entrou como intrusa em uma festa de aniversário do rapaz e então os dois se tornaram amigos. A amizade evoluiu para um romance e, alguns anos depois, o filho do casal nasceu.

Leia também:Rainer Cadete leva filho para evento de Terra e Paixão e se declara para o jovem

Rainer Cadete se tornou pai aos 19 anos, e manteve o relacionamento com Lily por algum tempo após o nascimento de Pietro. No entanto, os dois se separaram enquanto o rapaz ainda era pequeno. Mesmo após o término, a relação do ex-casal se manteve amigável.

Hoje, Lily tem pouco mais de 6.000 seguidores em seu perfil do Instagram. Casada com o empreendedor Claudio Pequeno, ela trabalha ao lado do marido no Grupo ENEC, dedicado à levar esportes para famílias. Além disso, a ex-bailarina também se tornou mãe novamente, dando à luz Vênus.

Recentemente, os dois foram vistos juntos celebrando os 16 anos do filho. "Quando você nasceu, nasceu também uma nova versão de mim. Nasceu o pai babão, apaixonado, impressionado com cada um dos seus passos. Eu fico deslumbrado em te ver crescer", declarou o ator, na época.

Hoje, Pietro cursa o ensino médio e tem bastante interesse por poesia, tendo até um perfil no Instagram dedicado ao assunto. Além disso, ele também estuda teatro e tem o sonho de seguir os passos do pai na carreira, como contou em entrevista à Quem em junho deste ano.

CONFIRA FOTOS DO FILHO DE RAINER CADETE COM A MÃE, LILY ALVEZ: