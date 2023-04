Rainer Cadete leva filho para evento de Terra e Paixão e da declaração: 'Verdadeiro poeta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rainer Cadete deu pistas de que seu filho já está se encaminhando para o mundo artístico

Rainer Cadete (35), que vai estrelar Terra e Paixão, compareceu ao lançamento da nova novela das nove com seu filho, Pietro (16). Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre sua relação com o menino, declarou seu amor de pai e ainda deu pistas de que Pietro já está se encaminhando para o mundo artístico, assim como o pai.

"O meu filho é a pessoa que me deu essa oportunidade de ser pai. É um momento novo na minha vida, desde que ele nasceu surgiu esse amor imensurável, essa vontade de cuidar, de estar presente, de fazer de um jeito diferente do que foi feito, porque a gente vive em uma cultura de pais ausentes, de pais que tem o filho e somem na hora da criação. Na minha experiência, meu pai não foi um pai tão presente, então refazer essa relação com o meu filho é muito especial. Dar amor, bastante atenção, bastante carinho. Sem contar que ele me traz muita sorte, ele é meu amuleto. Sempre que eu tenho um dia bacana eu gosto de tê-lo por perto", compartilhou Rainer Cadete sobre seu filho.

"Ele é um verdadeiro poeta, tem uma habilidade com as palavras que me fascina e me emociona muito. Mas também está fazendo teatro, aula de violão, está descobrindo a vida. O que ele decidir ser, eu vou dar força. Ele está nesse momento de descobrir as oportunidades e de escolher com calma, porque a gente tem uma certa ansiedade em relação às escolhas dos nossos filhos. Olha para a nossa vida, olha para quem eu sou hoje", adicionou o ator de Terra e Paixão.

Leia também: Agatha Moreira se declara fã de sertanejo ao encarnar vilã agro: 'Com as vísceras'

Rainer Cadete também refletiu sobre sua carreira enquanto garantiu apoiar qualquer área para o futuro do filho: "Eu já estudei em faculdades de psicologia, cinema, artes plásticas e, no entanto, eu sou ator. Estudei muito teatro também, e acredito que todas essas outras escolas me ajudaram muito na minha construção da personagem. Mas o meu caminho foi muito irregular, não foi linear. Então eu dou a maior força para ele fazer o que ele quiser fazer e, a hora que tiver um chamado, seja para as artes, seja para a ciência, seja para a escrita, seja para o que ele quiser, eu vou estar aqui para dar força e para incentivar bastante".