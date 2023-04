Agatha Moreira se declara fã de sertanejo ao encarnar vilã agro: 'Com as vísceras'

Em entrevista à CARAS Brasil, Agatha Moreira declarou estar expandindo os horizontes na música sertaneja com Terra e Paixão

Agatha Moreira (31), conhecida por estrelar diversas novelas da Globo, adiciona mais uma no currículo com sua estreia em Terra e Paixão, próxima novela das nove. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou como foi encarnar Graça, a vilã agro da trama interiorana, e declarou estar expandindo os horizontes na música sertaneja com a personagem, apesar de já ser fã das vozes femininas do gênero.

"Eu confesso que sou muito fã do sertanejo feminino, mas estou abrindo todo um horizonte para o masculino, tirando o sertanejo antigo, que a gente sempre gosta. 'Evidências' a gente canta com as vísceras", declarou Agatha Moreira . Além das músicas sertanejas, a atriz ainda revelou que escutou outras coisas para entrar na personagem de Terra e Paixão. "Ouvi muitos podcasts agropecuários para pegar o sotaque, porque eu sempre fico muito desesperada", compartilhou a intérprete de Graça em Terra e Paixão.

Com as gravações longe de casa, a carioca também falou sobre a experiência de adentrar em um universo novo para interpretar a vilã de Terra e Paixão. "Ter esse tempo, ali no Mato Grosso do Sul, vivendo a vida real das pessoas de lá, foi muito gratificante. Foi muito bom para a construção da minha personagem. Desde o momento que cheguei ali de avião, já foi muito impressionante ver aquele universo tão distante de mim", afirmou Agatha Moreira.

Na trama de Terra e Paixão, a atriz vive mais uma vilã na sua carreira, mas garantiu que essa não vai ser cheia de maldade como as suas anteriores. "Acho que ela acaba metendo os pés pelas mãos e o que ela faz, ela acredita, de verdade, que é para o bem dela, para o bem do Daniel, para o bem do outro, que vai ser melhor assim. Não a vejo fazendo uma maldade pensando que aquilo é de uma forma maldosa", confirmou. Agatha Moreira ainda fez questão de garantir que a personagem que viveu na novela A Dona Pedaço era outro tipo de vilã: "A Josiane matou três pessoas, não dá para comparar. Ela expulsou a mãe da própria casa. Ela merecia apanhar [risos]. Era muito bom odiar a Joseane. Imagina, eu lia os capítulos feliz da vida: 'Te odeio, te odeio, te odeio!'".