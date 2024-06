Atualidades / Passeio

Filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker esbanja fofura em passeio com a mãe

Casada com Pedro Scooby, Cintia Dicker é flagrada durante passeio na orla do Rio de Janeiro com a filha, Aurora. Veja as fotos

Cintia Dicker e Aurora - Foto: Dilson Silva / AgNews