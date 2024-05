Klara Castanho fala em desafio ao se despedir do Dança dos Famosos: 'Oportunidade intensa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Klara Castanho comenta sobre participação na 'Dança dos Famosos' e adianta próximos projetos na carreira

Na noite do último domingo, 26, Klara Castanho (23) encerrou sua participação na Dança dos Famosos no Domingão com Huck, na TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz analisa sua trajetória e fala em desafio ao se despedir da competição: "Dedicação e descoberta".

Klara coleciona no currículo diversos trabalhos como atriz, modelo e cantora, mas essa foi a primeira vez que ela se aventurou ao mostrar toda sua habilidade como dançarina:"Foi uma experiência de muita dedicação e descoberta. Foi, com certeza, a oportunidade mais intensa que eu já tive até aqui, e toparia outras mil vezes!", confessa.

Recentemente, Klara Castanho revelou que esse tem sido o maior desafio de sua carreira até o momento. Durante a conversa, ela avalia essa experiência como bastante benéfica para sua carreira de atriz e menciona estar bastante satisfeita com sua passagem pelo quadro Dança dos Famosos.

"Eu acredito que tudo que é novo pode agregar artisticamente. A dança é uma grande arte, por si só, e poder ter ela ligada a atuação é um grande bônus. Estar na TV aberta te faz falar com muita gente, e isso voluntariamente ou involuntariamente", declara.

NA CARREIRA DE ATRIZ

Já está disponível no catálogo da Netflix Brasil a terceira e última temporada de Bom dia, Verônica. Nela, Klara Castanho interpreta Ângela Cordeiro, uma das personagens principais da trama. A nova fase da série estreou recentemente e foi, rapidamente, aclamada pela crítica e por internautas nas redes sociais.

Com relação aos seus próximos projetos, Klara não pode dar muitos detalhes por questões contratuais, mas adianta:"Bom, eu começo a rodar um filme em julho, tenho alguns projetos que estavam mais guardadinhos, [mas] que agora começam a aparecer, e logo logo, venho com novidades muito boas!", finaliza Klara Castanho.

