Klara Castanho expõe bastidores após eliminação na ‘Dança dos Famosos’: “Dura”

Klara Castanho se pronuncia após ser eliminada e expõe mudanças nos bastidores do ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’

Na noite do último domingo, 26, Klara Castanho se pronunciou após sua eliminação da competição 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck', na Globo. Apesar de lamentar sua partida, a atriz se emocionou ao se despedir dos colegas e agradeceu a oportunidade de participar do programa com fotos e vídeos dos bastidores.

Através de seu perfil no Instagram, Klara abriu um álbum dos melhores momentos ao lado da equipe, tanto nos ensaios quanto nos palcos. Na legenda, a atriz também abriu o coração e brincou sobre ter entrado na competição como a mais 'dura' e saído transformada após a experiência no programa comandado por Luciano Huck.

“Esse post é um agradecimento ao desafio mais maluco que eu já topei nessa vida. Eu sempre fui a que nos rolês ficava sentadinha assistindo as pessoas dançarem horrores, sempre fui a mais dura e sem ritmo possível. E olha onde chegamos!!!!!!”, Klara celebrou embora tenha sido eliminada da competição ao lado de seu parceiro Daniel Norton.

Na sequência, a atriz expressou gratidão ao elenco: “Agradeço a toda equipe do Dança dos Famosos 2024. Todos. Produção, camarim, caracterização, direção, meus colegas de elenco e principalmente aos professores. Gabe, Dennis, Cami, que sorte ter sido com vocês! Vocês são os profissionais mais surreais que já vi na vida”, disse.

“Kike, Tali e Amaury, amo vocês! Meus parceiros de dores e desafios. Agora em especial, Dani. O que é você??????? Você tirou leite de pedra. A cada semana, a cada ritmo, a cada resistência minha, você soube, com maestria, fazer milagre”, completou a artista, que ainda agradeceu o apresentador e toda a equipe responsável pela atração.

Por fim, Klara brincou ao lembrar que conheceu um ídolo de infância, Christian Chávez, que participou do programa como jurado: “E pra fechar essa grande aventura, a Klara de 7 anos está muitíssimo realizada por abraçar o Christian! (Alguém me belisca!!!)”, a artista finalizou a declaração e recebeu muitos elogios por sua participação nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Klåra Cåstanho (@klarafgcastanho)

Vale lembrar que quando Klara topou participar do programa, fez questão de reforçar que não tinha ‘Nenhuma afinidade com a dança’: “Não existe relação, eu e ela não somos inimigas, não posso dizer isso, mas não somos amigas, definitivamente", ela brincou na coletiva de imprensa do lançamento que contou com a presença da CARAS Brasil.

Klara Castanho revela desejo de viver grande vilã:

A atriz Klara Castanho, ex-participante do quadro Dança dos Famosos, do programa 'Domingão com Huck', abriu o coração e falou sobre seu afastamento das novelas. Longe dos folhetins há cerca de oito anos, desde que atuou em 'Além do Tempo' (2015), na Globo, a artista falou sobre suas expectativas em retornar para a TV aberta; saiba mais!