Ex-galã da Globo é corretor de imóveis e filhos trabalham em restaurante em Portugal

Após carreira de sucesso na Globo, o ator Marcello Antony é corretor de imóveis e dono de restaurante em Portugal; confira

Conhecido por atuar em novelas de grande sucesso na Globo, como Mulheres Apaixonadas, em 2003 e Paraíso Tropical, em 2007, o ex-galã da emissora, Marcello Antony (59), que vive em Portugal com a família desde 2018, contou em entrevista ao jornal O Globo, em 2023, que os filhos trabalhavam como cozinheiros e faziam faxina no restaurante internacional da família.

Na ocasião, o ex-ator, que na última segunda-feira, 3, anunciou nas redes sociais que está trabalhando como corretor de imóveis de luxo em Portugal, contou que os filhosStéphanie (24) e Francisco (21), filho da relação com Mônica Torres (66), e o enteado Lucas (22), filho da sua atual esposa, Carolina Hollinger Villar (44),, trabalhavam como auxiliar de cozinha, levando cachorros para passear e fazendo faxinas: ”Francisco é auxiliar de cozinha. Lucas passeia com cachorro e faz umas faxinas. Eles sentem essa abertura, mais do que no Brasil, de poder trabalhar e ganhar dinheiro. Sem contar a segurança de não ter um celular roubado ou receber uma ameaça forte.” contou.

O corretor de imóveis e empresário, que também é padrastro de Louis, (18) e pai de Lorenzo (12), fruto de seu casamento atual, contou também como foi o processo de mudança, pois na época, havia recebido um convite para atuar na novela Valor da Vida, da TVI, e falou que nenhum integrante da família tinha qualquer interesse em voltar ao Brasil: “Quando viemos, fiz a proposta, e todos aceitaram passar um tempo aqui. Matriculei em escola, para ver se eles se adaptavam. Ao final dos dez meses de novela, perguntei se queriam voltar. Não ia forçar a barra de ficar num lugar se não estivessem felizes. Eles mesmos não quiseram voltar. Meus filhos aqui trabalham, têm oportunidades.”

Nas redes sociais, Marcello publicou um vídeo anunciando a sua transição profissional, confira:

"É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito.” disse.

Em sua biografia no Instagram, o ex-ator da Globo adicionou o seu contato profissional como corretor e não fez alterações quanto ao seu contato para trabalhos como ator.