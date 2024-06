Longe das novelas, Marcello Antony inicia nova carreira profissional. Saiba qual

Residindo em Portugal, o ator Marcello Antony realizou uma mudança radical em sua carreira e celebrou o início na nova área profissional

O ator Marcello Antony decidiu realizar uma mudança radical em sua carreira e, após quase três décadas nas telinhas, ele informou ao público que iniciou uma nova fase profissional. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista revelou que agora trabalha como corretor de imóveis de luxo.

Residindo atualmente em Portugal, sua mais recente atuação aconteceu na série Morangos com Açúcar, em 2023, um clássico da TV portuguesa. Na Globo, Marcello trabalhou em novelas de sucesso como O Rei do Gado (1996), Mulheres Apaixonadas (2003) e Senhora do Destino (2004).

No registro publicado nas redes sociais, o famoso, agora executivo da The Agency, explicou um pouco sobre sua nova área. "Quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca do seu imóvel perfeito. A The Agency, com sua experiência no setor imobiliário aliada a um profundo conhecimento do mercado de luxo, me permite oferecer uma visão única e estratégias personalizadas para atender às suas necessidades específicas", disse ele.

A empresa onde o ex-ator global iniciou seu novo trabalho também celebrou a honra em tê-lo como parte da equipe. "Com uma carreira celebrada como ator renomado, Marcello Antony traz para o setor imobiliário a mesma paixão e excelência que marcaram sua trajetória pelo cinema, teatro e televisão. Transitando de uma ilustre carreira artística, Marcello canaliza agora o seu carisma e capacidade de comunicação para a arte de conectar pessoas com as suas propriedades de sonho em Portugal", declararam.

