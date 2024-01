Marcello Antony exibe foto rara com seu filho de 21 anos

Ele cresceu! Filho do ator Marcello Antony, Francisco, rouba a cena ao surgir enorme em nova foto com o pai nas redes sociais

O ator Marcello Antony encantou seus fãs nesta quarta-feira, 17, ao mostrar uma foto inédita ao lado do seu filho Francisco, de 21 anos, fruto do casamento com a atriz Mônica Torres. Nos stories do Instagram, o astro compartilhou uma selfie com o herdeiro em casa e colocou o emoji de um coração vermelho.

Antony é discreto com sua vida pessoal e quase não mostra fotos com seus filhos. Porém, ele abriu uma exceção e surpreendeu ao mostrar quanto o herdeiro já cresceu.

Vale lembrar que ele também é pai de Stéphanie, de 24 anos, também do antigo casamento com a atriz Mônica Torres, e de Lorenzo, de 11 anos, do atual casamento com Caroline. Hoje em dia, o ator vive em Portugal com a família, que também inclui seus dois enteados, Lucas, de 23 anos, e Louis, de 18 anos.

Ida para Portugal

Recentemente, Marcello Antony contou que toda a família adora viver na Europa. Eles se mudaram para lá na época em que ele foi convidado para atuar na novela Valor da Vida, da TVI, e decidiram ficar em Portugal. "Me adaptei, já me sinto em casa. Eles, principalmente, se sentem em casa. Não querem voltar. Quando viemos, fiz a proposta, e todos aceitaram passar um tempo aqui. Matriculei em escola, para ver se eles se adaptavam. Ao final dos dez meses de novela, perguntei se queriam voltar. Não ia forçar a barra de ficar num lugar se não estivessem felizes. Eles mesmos não quiseram voltar. Meus filhos aqui trabalham, têm oportunidades. Francisco é auxiliar de cozinha. Lucas passeia com cachorro e faz umas faxinas. Eles sentem essa abertura, mais do que no Brasil, de poder trabalhar e ganhar dinheiro. Sem contar a segurança de não ter um celular roubado ou receber uma ameaça forte. E Stéphanie está de mudança para os EUA, vai morar com o namorado", disse ele em entrevista na Coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Atualmente, o ator pode ser visto na reprise da novela Paraíso Tropical, no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo.