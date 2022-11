Marcello Antony se emociona ao falar que filho era soropositivo: “Minha vida mudou!”

Marcello Antony se emocionou, durante participação no ‘Papagaio Falante’, falando sobre o processo de adoção do filho que era soropositivo

CARAS digital Publicado em 03/11/2022, às 13h06

O ator Marcello Antony (57) participou do podcast ‘Papagaio Falante’, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello, no episódio exibido na última terça-feira, dia 01. Marcello trouxe à tona um assunto, que segundo ele, nunca tinha sido falado antes: o diagnóstico de soropositivo do seu filho. O ator contou como ocorreu o processo de adoção do filho, Francisco, que agora tem 19 anos.

“Quando eu olhei para o Francisco, minha vida mudou. Minha psicóloga na época fala que é como se eu tivesse visto nele um reflexo de mim pequeno, precisando de carinho. A minha sensação foi: 'Onde você estava esse tempo todo?’”, disse Marcello, muito emocionado.

Além do filho biológico Lorenzo, ele é pai de Sthephanie e Francisco, adotados em seu casamento com a atriz Mônica Torres, e assumiu a criação de Lucas e Louis, filhos de sua atual esposa.

Ele revelou pela primeira vez que, em 2003, ano da adoção, ainda com 9 meses de vida, o menino era soropositivo. Mas, após o processo de adoção, esse diagnóstico foi negativado: “Ele era mestiço, tinha muitos problemas de saúde, e ninguém estava olhando para ele. Ele vivia chorando no berço…Eu nunca falei isso. Vou falar agora. Ele era soropositivo. Ele negativou comigo. Por isso que o médico falou assim: 'você quer ficar com ele? Ele pode morrer a qualquer momento'. E eu falei: 'Ele pode morrer agora, mas ele é meu filho'”, disse o ator chorando. “Hoje ele é um garoto saudável, forte, amoroso demais, me ensina muito, aprendo muito com ele e com os meus outros filhos”, completou.

Marcello Antony vive protagonista em novela da Band

Atualmente o ator está participando de uma superprodução, exibida pela Band. A novela ‘Valor da Vida’, que estreou no dia 31 de outubro, reúne histórias que vão fazer o telespectador refletir sobre a importância da vida e vai ao ar de segunda a sexta-feira na faixa das 22h.