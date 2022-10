Band anuncia a exibição da novela 'Valor da Vida' a partir de 31 de outubro

Band lança novela com superprodução, elenco brasileiro e com gravações feitas no Brasil, Líbano e Portugal

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 13h22

A Band lança na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, a superprodução ‘Valor da Vida', novela que reúne histórias que vão fazer o telespectador refletir sobre a importância da vida e qual o valor atribuído por cada pessoa. A trama vai ao ar de segunda a sexta-feira na faixa das 22h. O elenco conta com atores brasileiros, como Marcello Antony (57), que se mudou para Portugal, mas que desembarcou em São Paulo esta semana especialmente para a divulgação do novo trabalho.

“Deixei o país em 2018, quando recebi o convite para integrar o elenco de Valor da Vida. Para mim, foi uma grande felicidade saber que a Band exibiria a novela. Faço um neurocientista extremamente misterioso que, de alguma forma, ressuscita as pessoas, por isso ele está muito ligado ao despertar do protagonista da trama”, compartilhou o ator, contando detalhes do seu personagem.

Crédito: Divulgação/TVI - Elenco da novela 'Valor da Vida'

O ator Thiago Rodrigues (42) também estará presente no elenco e além de explicar o seu encanto pelo roteiro, também deu um spoiler da história: "É uma história incrível, que me encantou logo de cara. As primeiras cenas foram bem difíceis pelo conflito entre os personagens. O Vasco carrega a culpa do acidente que deixou sua mulher em coma, mas, acreditando que ela não vai acordar, acaba se apaixonando pela cunhada. Esse triângulo amoroso promete dividir a opinião dos telespectadores: ao mesmo tempo em que algumas pessoas acham que esse novo relacionamento é um absurdo, outros defendem a ideia de que é algo natural, que pode acontecer com qualquer um.”