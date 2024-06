Thiago Fragoso e outros famosos celebram nova profissão de Marcello Antony

Ex-colegas de elenco, o ator Thiago Fragoso parabenizou Marcello Antony após o artista revelar mudança na carreira profissional

O ator Marcello Antony agitou os internautas ao revelar que agora trabalha como corretor de imóveis de luxo em Portugal. O artista, que está longe das telinhas desde 2023, quando atuou na série Morangos com Açúcar, um clássico da TV portuguesa, recebeu diversas mensagens carinhosas de ex-colegas de elenco por investir em uma nova profissão.

O anúncio da mudança na carreira profissional aconteceu através de um vídeo publicado por Marcello no Instagram. Agora, após quase três décadas nas telinhas, ele se tornou executivo da The Agency.

"É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito", declarou o famoso no registro, esbanjando alegria.

Nos comentários, o ator Thiago Fragoso, com quem fez par romântico na novela 'Amor à Vida' (2014), o parabenizou pela nova fase. "Sucesso!!!", escreveu o ator. Outros famosos também celebraram a novidade.

"Uau! Sensacional, irmão! Sucesso!", escreveu o ator Julio Rocha. "Sensacional!", disse Leonardo Miggiorin. "Bravo", comentou a atriz Tássia Camargo. Além dos artistas, fãs de Marcello Antony também vibraram com a notícia e desejam sucesso.

Vale lembrar que, na Globo, o ator trabalhou em grandes novelas como 'O Rei do Gado' (1996), 'Mulheres Apaixonadas' (2003) e 'Senhora do Destino' (2004).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcello Antony (@marcelloantony_oficial)

Marcello Antony fala sobre nova área de trabalho

No registro publicado nas redes sociais, Antony, agora executivo da The Agency, explicou um pouco sobre sua nova área.

"Quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca do seu imóvel perfeito. A The Agency, com sua experiência no setor imobiliário aliada a um profundo conhecimento do mercado de luxo, me permite oferecer uma visão única e estratégias personalizadas para atender às suas necessidades específicas", disse ele.

A empresa onde o ex-ator global iniciou seu novo trabalho também celebrou a honra em tê-lo como parte da equipe. "Com uma carreira celebrada como ator renomado, Marcello Antony traz para o setor imobiliário a mesma paixão e excelência que marcaram sua trajetória pelo cinema, teatro e televisão. Transitando de uma ilustre carreira artística, Marcello canaliza agora o seu carisma e capacidade de comunicação para a arte de conectar pessoas com as suas propriedades de sonho em Portugal", declararam.