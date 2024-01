BBB 24: Quem é o namorado de Vanessa Lopes? Cantor é apontado como eleito

Internautas apontam quem é o suposto namorado após Vanessa Lopes revelar que vive relacionamento secreto fora do BBB 24; conheça o sortudo

Durante a última festa do Big Brother Brasil 24, a influenciadora digital Vanessa Lopes acabou revelando demais em um de seus devaneios e entregou que vive um namoro secreto fora da casa mais vigiada do Brasil. Após a revelação, internautas apontaram quem seria o suposto affair da dançarina: o cantor Lucas Mamede. Que tal saber mais sobre o eleito da dançarina?

Para quem não acompanhou, Vanessa se declarou ao namorado enquanto falava sozinha durante uma noitada no reality: "Eu não estou atrás de um namorado. Eu já tenho um. Eu tenho namorado e pelo visto ele está vendo tudo. Te amo! É um jogo", disse a sister, sem revelar a identidade do amado: "Eu estou em um jogo e eu sou uma das protagonistas, é isso”, completou.

Além disso, a influenciadora também já revelou que seu namorado é um cantor ‘muito talentoso’: "Eu vim para cá e não assumi que tinha uma pessoa, que estava namorando. Porque tinha medo de as pessoas me julgarem errado, os caras daqui ficarem me pilhando... ele é um cara muito talentoso”, ela se derreteu ao revelar detalhes.

“Eu não queria que ele ganhasse sucesso e influenciasse numa pessoa que é completamente cancelada”, Vanessa entregou os motivos para não assumir seu relacionamento em meio às lágrimas e também contou que foi pedida em namoro no começo de dezembro. Além disso, a influenciadora já entregou que o nome do rapaz é Lucas.

Quem é Lucas Mamede?

Logo, os internautas juntaram os pontos e identificaram Lucas Mamede, um jovem de 21 anos também natural de Pernambuco. O cantor ganhou destaque nas redes sociais através de seus covers e já acumula mais de um milhão de seguidores em seu perfil. O sucesso é tanto que ele recentemente lançou seu primeiro álbum de estúdio.

Além de compartilhar seus vídeos cantando em sua conta no Instagram, Lucas também divide registros de seu estilo de vida, como fotos em que pratica exercícios ao ar livre e aparece curtindo passeios na praia. Suas publicações estão repletas de comentários de Vanessa, que já fez várias aparições ao lado do cantor, inclusive em rede nacional.

É que pouco tempo antes do confinamento de Vanessa, os dois participaram do quadro ‘Tem Ou Não Tem’ no ‘Caldeirão com Mion’, ao lado de alguns amigos. Além disso, o cantor e a dançarina acumulam fotos juntos e até tem vídeos reproduzindo algumas coreografias em suas redes sociais, o que levantou ainda mais suspeitas dos internautas, mas até o momento, eles não confirmaram as teorias.

Brothers pedem intervenção para Vanessa Lopes:

Na última quinta-feira, 18, o comportamento de Vanessa Lopes gerou preocupação entre os confinados no Big Brother Brasil 24. Assustada com a situação, a participante Deniziane e Matteus tomaram a iniciativa de pedir intervenção da produção do programa para a dançarina, mas eles acabaram recebendo uma advertência pelo pedido.