BBB 24: Vanessa Lopes cita 'jornada desafiadora' em trajetória: 'O tempo cura tudo'

Participante desistente do BBB 24, a influenciadora Vanessa Lopes abriu o coração e deixou um recado após o fim do reality show

O elenco do Big Brother Brasil 24, da Globo, encerrou oficialmente a temporada! Após a grande final da edição, que consagrou Davi como vencedor, os ex-brothers já se reencontraram no 'BBB - A Eliminação', curtiram uma noite de festa e para fechar com chave de ouro, escreveram recados de agradecimento ao público.

As mensagens dos ex-participantes do reality show foram compartilhadas nas redes sociais da emissora, que mostrou aos telespectadores como é a caligrafia de cada um. Apesar de ter permanecido pouco tempo no confinamento, a influenciadora Vanessa Lopes também deixou seu recado especial.

Em um caderno cedido pela produção, a famosa, que apertou o botão de desistência do programa após relatar que já não se sentia bem lá dentro, escreveu uma breve mensagem a respeito de sua passagem no jogo.

"O BBB foi a jornada mais desafiadora, mas também foi incrível por ter me dado um novo propósito, por ter me mostrado que tudo tem um propósito e que o tempo cura tudo! Obrigada a todos que fizeram parte dessa jornada", declarou Vanessa Lopes.

Vale lembrar que durante a final do BBB 24, a ex-BBB contou que está bem e segue em acompanhamento médico. "Tô me cuidando bastante, tomando meus remédios, indo no psiquiatra", disse ela ao ser questionada por Tadeu Schmidt como estava a vida.

Aos poucos, Vanessa Lopes tem retomado sua rotina e compartilhado seu dia a dia com os mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

Saiba quais brothers não se seguem nas redes sociais

O BBB 24 foi marcado pelas fortes alianças, amizades e rivalidades. Agora que o jogo acabou, os ex-participantes reassumem suas redes sociais e os fãs ficam de olho em quem está seguindo quem no Instagram. Que tal ver como está a relação deles na web neste momento?

Por enquanto, os ex-BBBs MC Binn, Marcus Vinicius e Lucas Buda seguem todo mundo que participou do BBB 24. Por sua vez, Binn é o único que é seguido por todo mundo.

Davi segue apenas 8 ex-participantes. Rodriguinho segue 10 pessoas que conviveram com ele na casa. E, Alane segue 15 ex-participantes. Confira!