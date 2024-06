Com rumores de affair, Davi Brito rasga elogios à musa do Boi Garantido

Após levantar rumores de romance com musa do Boi Garantido, Davi se derreteu pela manauara Tamires Assis nas redes sociais: "Deusa"

Após rumores de affair, Davi Brito se derreteu pela musa do Boi Garantido de Parintins, Tamires Assis, nesta sexta-feira, 28. O vencedor do BBB 24, que está solteiro desde o fim do relacionamento com Mani Reggo, posou ao lado da dançarina em seu perfil oficial no Instagram, após deixar um comentário misterioso em sua foto.

"Estou com a minha... Não posso falar. Deusa de Itamaracá", disse ele, mostrando a manauara em seguida. "Você é linda, não pelo seu corpo, mas, sim, pelo seu coração e vou conhecê-lo muito mais", completou.

E a musa do Boi Garantido também se declarou: "Lindo do meu coração", respondeu.

Confira:

🚨VEJA: Davi posta story com Tamires e afirma: "Estou com a minha.. Não posso falar... Deusa de Itamaracá" pic.twitter.com/QIHk675nSG — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 28, 2024

Saiba quem é Tamires Assis, guia do Boi Garantido apontada como affair de Davi

O ex-BBB Davi Brito agitou as redes sociais ao levantar suspeitas de que estaria vivendo um novo affair. Ele, que está em Manaus para prestigiar a amiga Isabelle Nogueira no Festival de Parintins, mostrou que se encantou com as belezas do local.

Na madrugada desta sexta-feira, 28, o campeão do BBB 24, da Globo, deixou um comentário misterioso na foto da modelo Tamires Assis. Na mensagem, Davi deixa claro a vontade de conhecê-la melhor.

"Você é linda não pelo seu corpo mas sim pelo seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais", escreveu Davi Brito no perfil da moça. Ela, por sua vez, fez questão de responder o elogio: "Lindo do meu coração", declarou. Mas afinal, quem é Tamires Assis?

Nascida em Manaus, a moça é guia do levantador de toadas David Assayag, uma figura importante do Boi Garantido. Além de modelo, ela é ativista social e dançarina de boi-bumbá do Festival Folclórico de Parintins.

Tamires também é embaixadora do grupo Manós, uma organização não governamental que leva assistência a comunidades indígenas e ribeirinhos na Amazônia. Em seu perfil oficial no Instagram, onde conta com mais de 70 mil seguidores, ela compartilha registros de seu dia a dia, viagens, apresentações, e claro, seu trabalho no Boi Garantido.