Tony Ramos deixa o hospital após cirurgias para conter sangramento craniano

Após alguns dias de internação, o ator Tony Ramos, de 75 anos, recebeu alta médica nesta sexta-feira, 24, no Rio de Janeiro. Segundo informações do Hospital Samaritano, onde estava sob cuidados médicos, o artista deixou a instituição às 11h da manhã e foi para casa.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta hospitalar na manhã dessa sexta-feira (24/5)", diz o texto. Ontem, 23, a atualização sobre o estado de saúde de Tony Ramos indicou uma melhora significativa, com o ator realizando sessões de reabilitação com fisioterapia, caminhadas no quarto do hospital e conversando normalmente.

A internação

Na quinta-feira, 16, Tony Ramos deu entrada no hospital após passar mal durante a gravação de um filme. Os médicos diagnosticaram um hematoma subdural, que é um sangramento entre o cérebro e o crânio. No domingo, dia 19, um comunicado médico revelou que o ator desenvolveu um distúrbio de coagulação, o que demandou um novo procedimento cirúrgico. O ator recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na última quarta-feira,22.

Esposa de Tony, Lidiane Barbosa disse na terça-feira, 21, que a cirurgia foi um sucesso. "Estou aqui no hospital, junto com o Tony, o Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápido, muito preciso. Graças a Deus, ele já está lúcido, só não está saindo da cama, porque tem que ficar deitado... Mas ele está comendo direitinho. E tudo vai dar certo. O principal é isso. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações. Eu só tenho que agradecer a isso."

Projetos profissionais

Profissionalmente, o ator está envolvido em diversos projetos. Recentemente, ele foi destaque na novela Terra e Paixão (2023), na Globo, e também participou das filmagens de A Lista, um filme dirigido por José Alvarenga Jr., em que contracenou com Lília Cabral no papel principal.

Além de seu compromisso no cinema, o veterano estava em cena nos palcos de São Paulo, atuando ao lado da atriz Denise Fraga na peça O que só sabemos juntos. A produção estreou no final de abril e estava programada para continuar em cartaz até 28 de julho, no Teatro Tuca, antes de seguir para apresentações no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

