Tony Ramos: Saiba detalhes sobre o estado de saúde do ator de 75 anos

O ator Tony Ramos segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável. Ele já está caminhando e realiza reabilitação com fisioterapia

Nesta quinta-feira, 23, o Hospital Samaritano de Botafogo, situado na zona sul do Rio de Janeiro, emitiu um novo boletim médico acerca da condição de saúde do ator Tony Ramos, de 75 anos. O ator segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável. O texto diz também que ele já está caminhando e realiza reabilitação com fisioterapia.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia. O paciente já caminha, segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável", diz o documento divulgado pela unidade médica.

Na quinta-feira passada, 16, Tony Ramos foi admitido no hospital depois de se sentir mal. Os médicos identificaram um hematoma subdural, que é um sangramento entre o cérebro e o crânio. No domingo, dia 19, um comunicado médico informou que o ator desenvolveu um distúrbio de coagulação, exigindo assim um novo procedimento cirúrgico.

Esposa do veterano, Lidiane Barbosa revelou nesta terça-feira, 21, que a segunda cirurgia foi necessário por conta de distúrbios de coagulação decorrentes da primeira intervenção. "O Tony está bem, essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus, ele já está lúcido, só não está saindo da cama, porque tem que que ficar deitado horizontalmente, assim, para voltar para o lugar", contou.

Tony Ramos, esteve no ar recentemente na novela Terra e Paixão (2023). Ele também estava nas filmagens de A Lista, um longa dirigido por José Alvarenga Jr., com Lília Cabral no papel principal. Além de seu compromisso no cinema, o ator estava em cartaz nos palcos de São Paulo, atuando ao lado da atriz Denise Fraga na peça O que só sabemos juntos, que estreou no final de abril e estava programada para continuar até 28 de julho, no Teatro Tuca, antes de seguir para Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

Denise Fraga fala sobre saúde de Tony Ramos. Veja: