Internado há 6 dias, Tony Ramos deixa CTI e "estado de saúde é estável"

o novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Tony Ramos informa que o ator recebeu alta da UTI e foi transferido para um quarto na unidade

Nesta quarta-feira,22, o Hospital Samaritano de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Tony Ramos, 75 anos. O ator recebeu alta da UTI e foi transferido para um quarto da unidade, no qual vai continua se recuperando de duas cirurgias na cabeça, realizadas em 16 e 19 de maio, para drenar hematomas subdurais

O comunicado também informa que, em seu sexto dia na unidade de saúde, Tony está acordado, lúcido e passa bem. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação. Tony Ramos está lúcido e seu estado de saúde é estável".

Na última quinta-feira,16, Tony Ramos foi hospitalizado após se sentir mal. Os médicos diagnosticaram um hematoma subdural, que é um sangramento entre o cérebro e o crânio. No domingo, 19, um boletim médico revelou que o ator desenvolveu um distúrbio de coagulação, o que exigiu um novo procedimento cirúrgico.

Denise Fraga fala de Tony Ramos

Em recente publicação no Instagram, Denise Fraga contou que visitou o artista no hospital e que ele está bem. "Gente, eu queria muito agradecer o carinho de vocês. A vida prega peças na gente, mas foi um susto, eu tô muito aliviada. A gente acabou de tá com o Tony no hospital, ele tá muito bem, a cirurgia foi um sucesso, doutor Paulo Niemeyer é um craque. Ele tá bem, ele tá falando, tá fazendo piada, o Tony que a gente conhece. E agora é a gente rezar, continuar rezando para a recuperação rápida dele... Eu tô muito aliviada, muito feliz, porque ele está muito bem", garantiu a atriz, que protagoniza a peça O que Só Sabemos Juntos ao lado do veterano.