Isadora Cruz faz alerta após ser internada às pressas: "Fiquem atentas aos sinais"

A atriz Isadora Cruz deu detalhes sobre o seu quadro de saúde após sentir fortes dores e precisar ser internada

A atriz Isadora Cruz, que interpretou a personagem Candoca na novela Mar do Sertão, da TV Globo, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para fazer um alerta aos seus seguidores após precisar ser internada às pressas.

No Instagram, a artista postou algumas fotos em que aparece em um hospital de São Paulo, e contou que foi parar no hospital após uma dor muito forte se espalhar pelo seu corpo, e não conseguir nem andar. Na postagem, ela explicou que tudo começou com uma dor nas costas, que imaginava ser muscular, mas com o passar dos dias foi intensificando. Ao ser internada, Isadora descobriu que estava com pielonefrite.

"Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem. Até que acordei domingo passado queimando de febre, com calafrios e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas ao ponto de não conseguir nem andar", começou ela.

Em seguida, Isadora contou que foi diagnosticada com pielonefrite, uma inflamação nos rins que normalmente ocorre quando as bactérias presentes no trato urinário sobem pelos ureteres e chegam aos rins, provocando infecção. "Quando cheguei no hospital, fui internada imediatamente com pielonefrite aguda, que é uma infecção no rim. Senti a necessidade de fazer este post para alertar, principalmente às mulheres, que têm a anatomia favorável a essas infecções, pelo fato da uretra ser naturalmente mais curta. É uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa e se não tratada adequadamente, pode desencadear insuficiência renal crônica ou em casos mais graves, a infecção pode se espalhar pelo corpo e causar falência múltipla de órgãos", explicou.

A atriz, então, fez um alerta. "O nosso corpo fala e com a rotina muito corrida, às vezes ignoramos essas mensagens tão importantes e que são verdadeiramente vitais. Peço que fiquem atentas a todos os sinais que o seu corpo apresentar, que investiguem a fundo o que estão sentindo e que façam urocultura e hemograma pelo menos 2 vezes por ano para que não passem por isso que passei", pediu.

Por fim, ela terminou a postagem agradecendo a equipe médica. "Quero agradecer a todos do hospital São Luís SP que cuidaram de mim com o maior carinho e profissionalismo do mundo! Gratidão a cada especialista, a todas as enfermeiras maravilhosas, médicos plantonistas, fisioterapeutas, nutricionistas e em especial a Fernando Sogayar e Dra. Andréa Sette", completou.

Nos comentários, os amigos e fãs desejaram uma boa recuperação para Isadora. "Fique bem, Isa", disse a atriz Lucy Alves. "Melhoras, Isadora", escreveu Gabriel Sater. "Melhoras para você, querida", comentou uma fã. "Boa recuperação", desejou mais uma.

Confira a publicação: