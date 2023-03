Isadora Cruz, de Mar do Sertão, revela segredo de relação com namorado gringo: "Parceiro"

Isadora Cruz passou meses vivendo uma relação à distância com o namorado Elik Yagubov, que estava nos Estados Unidos

Depois de passar alguns meses gravando a novela Mar do Sertão, a atriz Isadora Cruz (25) finalmente conseguiu voltar para o Estados Unidos e matar a saudade do namorado, Elik Yagubov. Em conversa com a CARAS Brasil, a famosa contou o segredo para manter o relacionamento à distância.

Segundo a paraibana, Elik Yagubov é super parceiro e não reclamou do período em que eles estiveram separados. "A gente ficou fazendo muito videochamada, ele é super compreensivo" , contou ela, que namora há quatro anos com o rapaz, que é natural do Azerbaijão.

"Ele admira muito essa profissão apesar de ele não trabalhar com isso, ele é cinéfilo feito eu, então ele entende como é difícil, como é puxada a rotina, então ele foi super parceiro comigo assim todos esses meses, me ajudou muito. E a gente vivia assim por Facetime. Sou muito feliz de ter essa tecnologia hoje em dia ", completou.

Com novos trabalhos já encaminhados para os próximos meses e com outros vindo por aí, a artista confessou que já conversou com o namorado a possibilidade dele morar no Brasil ao seu lado .

"Eu acho que a gente vai ter que arranjar alguma coisa pra ele fazer, uma lavagem de roupa no Brasil. (risos) Ele trabalha na AMAN, que é uma marca de resorts no mundo todo. E aí ele tem vontade de abrir no Brasil uma, mas é mais pra frente. Tem possibilidade", revelou.

Leia também: Isadora Cruz exalta a representatividade na TV: 'Falta oportunidade'

Ainda durante o bate-papo, a global adiantou que logo logo os fãs terão grandes novidades. "Eu vou passar um mês de férias aqui e volto agora em abril para começar uma nova personagem. E eu vou dar um spoiler que é uma nordestina também, arretada. Estreia ano que vem", disse.

Sem dar muitos detalhes, ela garantiu que até então não pretende deixar de morar nos Estados Unidos. "O projeto a gente grava todo esse ano e aí eu depois desse projeto eu volto pra cá. Mas eu vou sempre ficar indo pro Brasil, o que as personagens chamarem, eu vou ", declarou.