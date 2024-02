Solange Frazão divide cliques raros ao lado do filho: "Que honra ser sua mãe"

A musa fitness Solange Frazão chamou a atenção ao postar vários cliques raros ao lado do filho, Lucca, que completou 31 anos

Solange Frazão usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns cliques raros ao lado do filho, Lucca. O personal trainer completou 31 anos de vida nesta segunda-feira, 19.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital e musa fitness postou um vídeo com vários registros ao lado do herdeiro, e prestou uma bela homenagem ao aniversariante, ressaltando todas suas qualidades.

"Um gigante: De caráter. De generosidade. De sabedoria. De inteligência. De bondade. De humildade. De excelência. De profissional... Parceiro, companheiro, amigo, responsável… Um filho de ouro. Um filho de Deus e meu filho. Que honra ser sua mãe, filho. #31. Filho Amado. Te amo. Deus te abençoe", escreveu a artista, que também é mãe de Bruna e Thabata Frazão.

Os fãs de Solange deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns pra ele! E para você também, por ter sido uma grande mãe", disse uma seguidora. "Parabéns e muitas felicidades, Lucca, com muita chuva de benção em sua vida. Que Deus te abençoe grandemente!", desejou outra. "Parabéns pra esse meninão lindo. Muitas felicidades e realizações", falou uma terceira.

Confira a publicação:

Solange Frazão reflte sobre maturidade

Como uma diva de cinema! É assim que Solange Frazão se sente toda vez que desembarca na cosmopolita Nova York. "Eu me sinto dentro de um daqueles filmes americanos atuando no meio daquelas avenidas largas e cheias", brincou ela, cujo tour teve motivo especial: lançar linha de skincare da qual é embaixadora.

Com veia empreendedora e autoridade quando o assunto é longevidade, autoestima e beleza, Solange admite que o tempo a tornou exigente. Inclusive, quando o tema é o coração. "Não estou conseguindo encontrar alguém que realmente pudesse me encantar, mas quero me apaixonar novamente. Estou aproveitando para descansar a mente e dar mais atenção para mim, mas eu não vou desistir!", avisou. Saiba mais!