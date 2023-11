Solange Frazão diz: ‘Confesso que a maturidade me deixou muito mais exigente'

Solange Frazão celebra a dedicação aos negócios e a si mesma

Como uma diva de cinema! É assim que Solange Frazão (60) se sente toda vez que desembarca na cosmopolita Nova York. “Eu me sinto dentro de um daqueles filmes americanos atuando no meio daquelas avenidas largas e cheias”, brinca ela, cujo tour teve motivo especial: lançar linha de skincare da qual é embaixadora.

Apesar do trabalho, os momentos de turista foram garantidos. “Não deixei de caminhar pelo Central Park, visitar as melhores lojas e grifes do mundo, fazer comprinhas na 5ª Avenida, além da Times Square com direito a limousine!”, elenca a primeira musa fitness do Brasil.

Com veia empreendedora e autoridade quando o assunto é longevidade, autoestima e beleza, Solange admite que o tempo a tornou exigente. Inclusive, quando o tema é o coração. “Não estou conseguindo encontrar alguém que realmente pudesse me encantar, mas quero me apaixonar novamente. Estou aproveitando para descansar a mente e dar mais atenção para mim, mas eu não vou desistir!”, avisa ela.

Por outro lado, a maturidade a tem tornado, cada vez mais, uma mulher empoderada. “Eu me sinto cada vez mais forte, competente, independente, segura e dona do meu nariz”, assegura ela.