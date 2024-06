Ginecologista destaca efeitos do anticoncepcional e alternativas seguras para as mulheres

Em entrevista à CARAS Brasil, o ginecologista César Patez ressalta que cada organismo reage de maneira diferente aos hormônios

A cantora Anitta (31) mencionou, recentemente, que precisou interromper o uso de anticoncepcionais hormonais devido a problemas de saúde, incluindo queda de cabelo, variações de humor e problemas de pele. Ela relatou que demorou mais de um ano para se estabilizar após parar de tomar o remédio. Em entrevista à CARAS Brasil, o ginecologista César Patez esclarece os efeitos colaterais do medicamento e sugere alternativas seguras para as mulheres que desejam evitar esses métodos.

De acordo com ele, os sintomas citados por Anitta são comuns entre as usuárias de anticoncepcionais hormonais. “Cada organismo reage de maneira diferente aos hormônios, e é fundamental que as mulheres tenham acompanhamento médico regular para monitorar possíveis efeitos colaterais e fazer ajustes quando necessário”, afirma o especialista, acrescentando que, apesar desses sintomas serem relativamente comuns, a maioria das mulheres se estabiliza com o tempo ou após a interrupção do uso do medicamento.

Para aquelas que procuram alternativas aos métodos hormonais, Patez sugere várias opções eficazes além do DIU. Entre elas estão os métodos de barreira, como os preservativos masculino e feminino, que além de prevenir a gravidez, protegem contra doenças sexualmente transmissíveis. O diafragma, outro método de barreira menos conhecido, também é mencionado pelo ginecologista como uma opção segura e eficiente quando utilizado corretamente.

Outra alternativa destacada pelo especialista, é o método de fertilidade, que envolve a monitoração do ciclo menstrual para identificar os dias férteis. “Este método requer disciplina e um conhecimento detalhado do próprio corpo, mas pode ser uma escolha viável para mulheres que desejam evitar os hormônios”, explica.

Além disso, o ginecologista menciona a laqueadura, um método definitivo de esterilização. “A laqueadura é uma solução permanente e mais invasiva, recomendada para mulheres que já têm filhos e não desejam mais engravidar”, diz.

Patez ressalta a importância de uma discussão detalhada com um profissional de saúde para que cada mulher possa escolher o método contraceptivo mais adequado ao seu estilo de vida e necessidades. “A escolha do método anticoncepcional é uma decisão pessoal e deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa dos prós e contras de cada opção disponível”, conclui.

César Patez - Destacado profissional na área da saúde da mulher; Especializado em ginecologia, obstetrícia, laparoscopia, histeroscopia, colposcopia e cirurgia vaginal, oferecendo uma ampla gama de serviços dedicados aos cuidados específicos da saúde feminina; Contribuição pioneira na técnica de Laqueadura Histeroscópica; Reconhecido nacionalmente como uma autoridade no campo, sendo um dos principais impulsionadores das cirurgias minimamente invasivas; Com uma das maiores pós-graduações em endoscopia ginecológica da América Latina, o Dr. César Patez está na vanguarda da aplicação dessas técnicas avançadas para o benefício das pacientes, proporcionando tratamentos mais precisos e menos invasivos. CRM/ES 10186 / RQE 6404 / RQE 10691.