Roberto Justus revela cuidados com redes sociais de Rafa: 'Apelo bacana'

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberto Justus também comentou sobre sua relação com a internet

Empresário, publicitário e administrador são boas palavras para definir Roberto Justus (68). No entanto, em suas redes sociais, ele prefere deixar o lado corporativo para abrir espaço ao lado pai, marido e avô. Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta sobre a admiração do público por sua família.

"A gente vê um carinho gigantesco pela Rafa, que já tem 1,5 milhão de seguidores. Ela é uma menina muito carismática, tem um apelo muito bacana. A Vicky já virou um fenômeno, ela nasceu para ser estrela", afirma Roberto Justus sobre as filhas caçulas .

O empresário conta que, apesar de ter uma boa relação com a internet, ele e sua família tomam bastante cuidado. Rafa Justus, por exemplo, deixou te der o perfil privado há cerca de 1 ano e meio, e tem a rede social administrada pelo pai e por sua mãe, Ticiane Pinheiro.

Leia também:Roberto Justus se diverte com as filhas na mansão da família

"A Rafa já nasceu mais famosinha, vamos dizer assim. Demoramos para abrir o Instagram dela, e ela faz tudo direitinho", acrescenta. "Ela agora está virando moça, saiu da fase da boneca para a balada. Mas é brincadeira, ela não vai muito em balada não [risos], mas começou a ter um novo interesse."

Quanto à pequena Vicky, fruto do relacionamento com Ana Paula Siebert, Roberto Justus revela que há uma grande demanda para que ela faça trabalhos. O empresário conta que a pequena já fez alguns poucos projetos que permitissem ela se divertir, e que o lucro é guardado em uma poupança.

"A neném já faz alguns trabalhinhos, mas sempre preservando a diversão. É gostoso acompanhar a evolução dos nossos filhos. Eu fico muito envaidecido e feliz com isso", completa o ex-apresentador, que se considera low profile em relação às redes.

Dono de um perfil com 2,5 milhões de seguidores no Instagram, Justus afirma que escolheu não utilizar seus perfis de forma profissional, assim como sua esposa. Apesar disso, ele ainda atende algumas demandas para compartilhar falas e conhecimentos relacionados ao empreendedorismo.

"As pessoas sabem muito mais da minha vida pelo Instagram da minha mulher do que por mim, é engraçado. Não acho que elas exageram. Sempre tem aquela coisa: 'Será que é saudável expor tanto a vida pessoal?'. Mas, estamos em um padrão bacana, sem exagero."

ROBERTO JUSTUS COMENTA FUTURO DA VIDA PROFISSIONAL

Para além das redes sociais, Roberto Justus afirma estar bastante focado nas nove empresas em que está envolvido. Hoje, após 16 anos trabalhando com televisão, ele afirma não ter vontade de voltar ao trabalho como apresentador, pelo menos por enquanto.

"Me diverti muito com a televisão, gostei bastante da experiência mas passou, é muito cansativo", completa ele, que ainda diz ter recebido alguns convites para trabalhos na televisão, mas que ainda avalia as oportunidades.

Para o segundo semestre do ano, o empresário pretende focar em seu empreendimento do ramo de construção, a Steel Corp. "A vida é como andar de bicicleta, se parar de trabalhar, você cai. É a maneira de manter a mente ativa. Não existe para mim a palavra aposentadoria."