Roberto Justus se derrete ao assistir apresentação da filha na escola: "Família!"

Ana Paula Siebert e Roberto Justus ficaram orgulhosos ao prestigiar apresentação da filha, Vick, na escola; veja!

O publicitário e apresentador Roberto Justus (68) apareceu todo orgulhoso e feliz da vida no início deste sábado, 20, ao posar ao lado da mulher, a modelo e influenciadora digital Ana Paula Siebert (35), e da filha, a fofíssima Vicky, que completou 3 anos de vida na última quarta-feira, 17.

É que ele assistiu uma apresentação da pequena na escola em que ela estuda em São Paulo. Orgulhoso, o empresário compartilhou nas redes sociais uma foto em família durante o evento. "Hoje na apresentação da escolinha!", declarou o pai coruja na legenda da postagem. Nos comentários, vários internautas se derreteram pela família.

"Que delícia nossa manhã", falou a amada. "Que menina mais lindaaa!!", "Linda família", "Que mistura linda de vocês.. resultou na boneca vicky", "Ahhh… são lindos demais!", "Vocês são maravilhosos", disseram outros.

Leia também: Ana Paula Siebert baba por Vicky ao recordar gravidez e fãs pedem: ''Faz mais uns''

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ROBERTO JUSTUS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Roberto Justus surpreende ao revelar motivo de briga com a esposa

Após ser criticado nas redes sociais por falas polêmicas sobre a ex, Adriane Galisteu (50), o empresário Roberto Justus decidiu se pronunciar sobre o assunto. Nos stories de seu Instagram, o marido da influenciadora digital Ana Paula Siebert se explicou após a repercussão de sua fala durante entrevista a Luciana Gimenez (53).

"Não tenho o hábito de dar ibope às matérias sensacionalistas e retiradas de contexto. Mas, em respeito a Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu à entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu", começou escrevendo.