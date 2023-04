Ana Paula Siebert baba por Vicky ao recordar gravidez e fãs pedem: ''Faz mais uns''

Modelo e influencer Ana Paula Siebert, mulher de Roberto Justus, posta clique atual com a filha Vicky e registro de quando estava grávida

A influenciadora digital Ana Paula Siebert (35) se derreteu nesta quinta-feira, 20, ao relembrar a gravidez de sua filha Vicky, de dois anos, fruto do casamento com o empresário Roberto Justus (67)!

Em seu feed no Instagram, a modelo publicou dois cliques: um atual e um antigo. No registro de agora, a loira surgiu de biquíni em uma praia com a herdeira no colo, e no outro, ela aparece grávida da pequena.

"2023 x 2020. E eu nem poderia sonhar o tanto que eu seria feliz com você na minha vida! Tenho tanta saudade do meu barrigão! E você? Também sente do seu?", perguntou Ana Paula.

Nos comentários, os fãs elogiaram e até chegaram a pedir para Ana Paula e Justus terem mais bebês. "Perfeitas", "Meu Deus, é uma pintura de tanta beleza", "Perfeição", "Arranja outro", "Só repetir a dose", "Senhor, coloque mais um bebezinho na barriguinha da nossa amada Ana", "Faz mais uns 3 pra encher sua casa kkkkk vocês podem!", "Será que está grávida!", disseram.

Confira o post de Ana Paula Siebert com Vicky:

Ana Paula Siebert e Roberto Justus se vestem de Barbie e Ken

Ana Paula Siebert e Roberto Justus surpreenderam os seguidores recentemente com fantasia escolhida para uma festa com o tema Barbie em Nova York, nos Estados Unidos! Em seu perfil no Instagram, a influencer compartilhou registros do evento, a festa de aniversário de 30 anos da filha de Justus, Luiza. Ana Paula apareceu ao lado do marido dentro de uma caixa pink da Barbie e do Ken. Em algumas fotos, Rafa Justus, do relacionamento de Justus com Ticiane Pinheiro, também aparece.

"LIMITED EDITION. Barbie & Ken in NYC. Tudo pela @lujustus (Seu presente de 30 anos!) hahaha quando a Lu me mandou mensagem pedindo pra irmos na festa dela de Barbie e Ken, eu obviamente amei, mas e como conseguir convencer o Roberto?! Aqui estamosss! E aí, aprovado?", escreveu a loira.