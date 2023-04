Ana Paula Siebert e Roberto Justus surgem fantasiados de Barbie e Ken: ''Muito parecido''

Modelo Ana Paula Siebert e o marido, Roberto Justus, surpreendem os fãs pela semelhança ao se vestirem de Barbie e Ken para festa

A apresentadora Ana Paula Siebert (35) e Roberto Justus (67) surpreenderam os seguidores na sexta-feira, 14, com fantasia escolhida para uma festa com o tema Barbie em Nova York, nos Estados Unidos!

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou registros do evento, a festa de aniversário de 30 anos da filha de Justus, Luiza. Ana Paula apareceu ao lado do marido dentro de uma caixa pink da Barbie e do Ken. Em algumas fotos, Rafa Justus, do relacionamento de Justus com Ticiane Pinheiro, também aparece.

"LIMITED EDITION. Barbie & Ken in NYC. Tudo pela @lujustus (Seu presente de 30 anos!) hahaha quando a Lu me mandou mensagem pedindo pra irmos na festa dela de Barbie e Ken, eu obviamente amei, mas e como conseguir convencer o Roberto?! Aqui estamosss! E aí aprovado?!", escreveu Siebert na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a semelhança do casal com os bonecos. "Super aprovados, mais parecidos que os próprios Barbie e Ken hahaha", "O Roberto ficou a cara do Ken kkkk muito bom", "Aprovadissímo! Ana, você já é a Barbie naturalmente, e o Roberto é o Ken mais charmoso que eu já vi", "Amei, super aprovado! Você realmente é a Barbie e ele ficou muito parecido com o Ken… Muito bom, amei o casal", disseram.

Vale lembrar que além de Rafa e Luiza, de seu antigo relacionamento com Gisele Prochaska, o empresário também é pai de Fabiana, com Sacha Chryzman, e da pequena Vicky, do atual casamento com Siebert.

Confira Ana Paula Siebert e Roberto Justus com fantasias de Barbie e Ken:

Ana Paula Siebert rebate críticas e nega ser sustentada por Roberto Justus

Recentemente, a influenciadora digital Ana Paula Siebert se revoltou com um seguidor após ser questionada se em algum momento já foi sustentada pelo marido, o empresário Roberto Justus.

Enquanto interagia com os fãs em caixinha de perguntas, a modelo foi criticada e taxada de interesseira por seu casamento com Justus, o que a deixou bem incomodada. "Se sente esperta ou inteligente? Afinal, deu sorte na escolha do rico né, já que você não é". Sem papas na língua, Siebert não poupou argumentos para responder.

Cheia de classe, a mamãe de Vick disparou: "Não nasci rica, mas nasci esperta/inteligente/esforçada o suficiente para construir meu patrimônio. Trabalho desde os 14 anos... e ainda tive a sorte de encontrar um homem que além de ser um companheiro incrível, me abriu portas e me apoia em tudo. Hoje eu não preciso financeiramente do meu marido, quando eu comecei a namorar ele, precisava muito mais", explicou.

