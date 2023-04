Ana Paula Siebert rebate críticas e nega ser sustentada por Roberto Justus: "Não nasci rica!"

Questionada pelos fãs, Ana Paula Siebert se pronunciou sobre boatos de que é sustentada por Roberto Justus

No último sábado, 08, a influenciadora digital Ana Paula Siebert (35) se revoltou com um seguidor após ser questionada se em algum momento já foi sustentada pelo marido, o empresário Roberto Justus (67).

Enquanto interagia com os fãs na caixinha de perguntas, a modelo foi criticada e taxada de interesseira por seu casamento com Justus, o que a deixou bem incomodada. "Se sente esperta ou inteligente? Afinal, deu sorte na escolha do rico né, já que você não é". Sem papas na língua, Siebert não poupou argumentos para responder.

Cheia de classe, a mamãe de Vick (02) disparou: "Não nasci rica, mas nasci esperta/inteligente/esforçada o suficiente para construir meu patrimônio. Trabalho desde os 14 anos... e ainda tive a sorte de encontrar um homem que além de ser um companheiro incrível, me abriu muitas portas e me apoia em tudo. Hoje eu não preciso financeiramente do meu marido, quando eu comecei a namorar ele, precisava muito mais", explicou. Vale lembrar que além de trabalhar com a internet, Siebert também é modelo e formada em direito.

+ Roberto Justus escreve recado especial no dia do aniversário da esposa, Ana Paula Siebert, e mostra foto deles com a filha

VEJA A REAÇÃO DE ANA PAUALA SIEBERT:

Caption

Ana Paula Siebert conta sobre sua vida financeira

Essa não é a primeira vez que a influenciadora digital Ana Paula Siebert, fala sobre esse assunto! Ainda recentemente, a modelo comentou sobre a sua vida financeira. "Me perguntam muito sobre quanto eu ganho, sobre minha comunhão de bens, sobre quem paga o que... E obviamente eu não vou falar disso aqui, não cabe. Não faz sentido. Não estou aqui para dividir essas coisas. Mas resumindo: Hoje, depois de bastante trabalho, sou independente para ter uma vida muito boa, confortável e estável. Porém o Roberto cuida da casa, da gente e é muito generoso! Ele sempre foi assim e nada mudou...", disse ela.

E completou: "Eu trabalho para realizar meus sonhos, construir meu patrimônio e cuidar da minha família. Para me sentir realizada. Ele reclama que eu trabalho demais, mas tem orgulho da profissional que eu sou. E isso é o mais importante".