Ana Paula Siebert e Roberto Justus fazem festa luxuosa para a filha em casa

Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky ganhou uma festa com tema da animação Moana e com bolo personalizado

A modelo Ana Paula Siebert (35) e seu marido, o empresário e apresentador Roberto Justus (68), capricharam na organização da festa de aniversário da filha, Vicky, que completou 3 anos de vida na última quarta-feira, 17. Para celebrar a data, eles fizeram uma comemoração luxuosa em casa.

A festa da herdeira teve o tema da animação Moana e contou com bolo personalizado, painel ao fundo, várias bexigas e até a presença dos personagens para brincarem com a aniversariante.

Nas redes sociais, a mamãe coruja mostrou as fotos da comemoração. “Quando o sorriso entrega um sonho realizado. Vicky vivendo seu dia de Moana. Três anos da nossa princesa. Comemoramos em casa hoje e ela brincou a tarde toda com a Moana e o Pua. Pela carinha, será que ela amou?”, disse ela na legenda.

Roberto Justus também falou sobre a festa especial e contou que a comemoração ainda não chegou ao fim. “Começaram ao lado dos irmãos e família as comemorações dos 3 aninhos da Vicky completados hoje! Domingo será para os amiguinhos”, contou.

Roberto Justus faz homenagem para a esposa

No Dia das Mães, Roberto Justus fez questão de homenagear a sua esposa, Ana Paula Siebert, com uma mensagem nas redes sociais. Ele contou sobre a admiração pela amada.

"10 anos atrás quando começamos a nossa história eu disse que não queria mais ter filhos. Você soube esperar e 7 anos depois tivemos a Vicky. Junto com o Ricardo a Fabi, a Luiza e a Rafa, eles formaram o meu mais precioso patrimônio. E você se revelou uma mãe e madrasta incrível. Fico encantado com a forma firme mas carinhosa com que você trata todos. A educação, o carinho e a atenção com que você está criando a nossa filha me surpreendeu desde o começo, pois você tem o dom de ser mãe como se ja tivesse tido filhos antes! Que orgulho, que tranquilidade e que segurança que sinto em ter você cuidando e amando a nossa filha dessa forma. Feliz dia das mães meu amor", afirmou.