Ana Paula Siebert celebra 3 anos de sua filha com Roberto Justus: ''Eu me vejo em você''

Dia da festa na casa de Ana Paula Siebert (35) e Roberto Justus (66)! Isso porque, nesta quarta-feira, 17, a filha do casal, Vicky, está completando mais um ano de vida!

Em seu feed no Instagram, a modelo e influenciadora digital publicou série de fotos com a garotinha e declarou todo seu amor com a chegada dos 3 anos da herdeira com o empresário, destacando o quanto Vicky se parece com ela.

"Vicky 17/05/20. Há 3 anos você chegou e me transformou na minha melhor versão, MÃE. Eu queria que apenas por um minuto você pudesse se enxergar pelos meus olhos, para entender o quanto meu coração bate forte sempre que eu te observo, o quanto minha alma se alegra e o quanto eu agradeço todos os dias por você existir na minha vida", começou escrevendo.

"Minha menina alegre, cheia de vida, de sorriso fácil, personalidade forte e uma doçura sem fim. Sabe o que quer, decidida… como eu me vejo em você… tão pequena e já me fez viver os melhores anos da minha vida… para sempre eu estarei ao seu lado, te dando a mão quando você precisar! Feliz aniversário meu amor! Da sua mãe, que te ama, de todo coração, infinitamente, Paula", finalizou Ana Paula na legenda da publicação.

Declaração de Roberto Justus para a esposa gera polêmica

A homenagem que o empresário Roberto Justus fez para sua atual esposa, Ana Paula Siebert, acabou não saindo como o previsto. É que neste domingo, ele publicou um texto para a modelo no Dia das Mães. "10 anos atrás quando começamos a nossa história, eu disse que não queria mais ter filhos. Você soube esperar e 7 anos depois tivemos a Vicky. Junto com o Ricardo a Fabi, a Luiza e a Rafa, eles formaram o meu mais precioso patrimônio. E você se revelou uma mãe e madrasta incrível", disse ele.

Na declaração ele disse que ficou impressionado como ela é uma mãe exigente, mas, ao mesmo tempo, muito carinhosa com a filha, Vicky Justus e com os quatro enteados que ela convive de forma respeitosa e harmônica. Os seguidores não gostaram, porque Justus não citou as mães de seus outros filhos.