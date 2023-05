Declaração de Justus para a esposa no Dia das Mães gera polêmica: "Sem noção"

Declaração de Roberto Justus divide opiniões nas redes sociais; veja o que ele disse

A homenagem que o empresário Roberto Justus fez para sua atual esposa, Ana Paula Siebert, acabou não saindo como o previsto. É que neste domingo, ele publicou um texto para a modelo no Dia das Mães.

"10 anos atrás quando começamos a nossa história eu disse que não queria mais ter filhos. Você soube esperar e 7 anos depois tivemos a Vicky. Junto com o Ricardo a Fabi, a Luiza e a Rafa, eles formaram o meu mais precioso patrimônio. E você se revelou uma mãe e madrasta incrível", disse o empresário.

Na declaração ele disse que ficou impressionado como ela é uma mãe exigente, mas, ao mesmo tempo, muito carinhosa com a filha, Vicky Justus e com os quatro enteados que ela convive de forma respeitosa e harmônica. Ao todo, o apresentador teve outros quatro filhos.

"Fico encantado com a forma firme, mas carinhosa com que você trata todos. A educação, o carinho e a atenção com que você está criando a nossa filha me surpreendeu desde o começo, pois você tem o dom de ser mãe como se já tivesse tido filhos antes! Que orgulho, que tranquilidade e que segurança que sinto em ter você cuidando e amando a nossa filha dessa forma. Feliz dia das mães, meu amor", disse.

Só que seguidores não gostam porque Justus não citou as mães de seus outros filhos. No texto, ele não homenageou Ticiane Pinheiro, Gisela Prochaska e Sacha Chryzman . A decisão rendeu críticas ao empresário e publicitário.

"E as outras mães dos filhos?", questionou um visivelmente incomodado. "Affe, jura que você fez esse comentário? Não pode ser", disse outro. "Que sem noção", disparou outro. "Os maridos atuais delas que lutem", lamentou outra seguidora.

Veja:

Ensaio de lingerie

A apresentadora Ticiane Pinheiro impressionou ao aparecer de lingerie em seus stories na rede social. Nesta última terça-feira, 02, a famosa se gravou durante um ensaio de sua coleção de roupa íntima e chamou a atenção com sua boa forma. Cheia de estilo e elegância, a esposa de César Tralli (52) deu um show de beleza com um toque de sensualidade ao surgir vestindo apenas calcinha e sutiã.

Em um espelho, a loira mostrou o conjuntinho brilhante, que parecia um biquíni. A apresentadora comentou sobre poder usar a parte de cima até em looks de sair. Em outro momento, ela foi gravada posando para as câmeras com uma roupa íntima ousada. Toda de preta, a famosa parou tudo ao fazer carão e usando batom escuro.