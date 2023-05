Ticiane Pinheiro surpreende ao se gravar de lingerie

Apresentadora Ticiane Pinheiro surpreende ao surgir apenas de lingerie em ensaio arrasador

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) impressionou ao aparecer de lingerie em seus stories na rede social. Nesta terça-feira, 02, a famosa se gravou durante um ensaio de sua coleção de roupa íntima e chamou a atenção com sua boa forma.

Cheia de estilo e elegância, a esposa de César Tralli (52) deu um show de beleza com um toque de sensualidade ao surgir vestindo apenas calcinha e sutiã.

Em um espelho, a loira mostrou o conjuntinho brilhante, que parecia um biquíni. A apresentadora comentou sobre poder usar a parte de cima até em looks de sair.

Em outro momento, Ticiane Pinheiro foi gravada posando para as câmeras com uma roupa íntima ousada. Toda de preta, a famosa parou tudo ao fazer carão e usando batom escuro.

Nos últimos dias, a esposa do jornalista global impressionou ao mostrar como é a vista do novo lar deles em São Paulo. O casal se mudou com a família para outro apartamento de luxo na cidade para ficar mais perto do trabalho.

Veja as fotos de Ticiane Pinheiro de lingerie:

Ticiane Pinheiro celebra os 9 anos de relacionamento com Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro completou 9 anos de relacionamento com Cesar Tralli. Nas redes sociais, ela fez questão de celebrar a data e recordou uma foto antiga dos dois juntos.

Na legenda, ela falou sobre o amor e parceria deles ao longo dos anos. "9 anos juntos! Escolhi essa foto do inicio do nosso namoro, para mostrar que não mudamos nada [risos]! Obrigada por esses anos de cumplicidade, amizade, troca, respeito, amor e parceria. Te amo muito e desejo que a gente continue comemorando a vida juntos com nossa família linda que construimos com muito amor", afirmou ela.

Ticiane e Cesar são pais de Manuella, de três anos.