Luxo! Ticiane Pinheiro mostra vista de seu novo apartamento

Apresentadora Ticiane Pinheiro mostra vista de seu novo lar com César Tralli e choca com privilégio; veja

Nos últimos meses, Ticiane Pinheiro (46) e César Tralli (52) mudaram de apartamento. Segundo a apresentadora, eles decidiram ir para outro local para ficarem mais perto do trabalho. Neste domingo, 23, a famosa então mostrou qual é sua nova vista.

Na sacada do apartamento de alto padrão, a esposa do apresentador global exibiu o que conseguem ver da cidade de São Paulo pela varanda.

Ticiane Pinheiro impressionou ao registrar o fim de tarde privilegiado, mostrando que estão morando em um andar alto e com vasta vista.

Nos últimos dias, loira impressionou ao mostrar sua boa forma na academia do prédio onde mora com a família. De roupa fitness, a artista surpreendeu com suas curvas torneadas.

Veja a vista do novo apartamento de Ticiane Pinheiro:

Ticiane Pinheiro impressiona ao mostrar quartos luxuosos das filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) mostrou um pouco dos quartos das filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella (3), em sua rede social. Com um vídeo rápido e uma foto de um canto, ela impressionou com a decoração impecável dos cômodos.

Contente com a volta da herdeira mais velha, que estava viajando com o pai nos EUA, a loira tirou uma foto da cama da primogênita e revelou como é o local onde a garota dorme. Com várias almofadas em tons de rosa para combinar com as paredes e marcenaria, Rafaella Justus tem um cantinho especial para descansar.

Ao lado de sua cama confortável, a jovem ainda conta com uma escrivaninha, que também é penteadeira, com um espelho moderno na parede e várias maquiagens em um suporte em cima da mesa.

Ticiane Pinheiro ainda aproveitou para gravar o quarto de brinquedos das herdeiras e encantou ao mostrar que o cômodo também foi decorado em tons de rosa e outras cores mais clarinhas. A esposa de Césa Tralli exibiu a nova mesa com cadeiras que comprou para o lugar e acabou mostrando que além de chá da tarde é possível brincar em uma cozinha feita sob medida e uma espécie de casinha, feita na parte superior. Veja as fotos aqui.