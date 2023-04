César Tralli mostra sua marmita do dia e Ticiane Pinheiro diz: 'Eu que fiz'

César Tralli exibe o seu pote de marmita para se alimentar entre um telejornal e outro na Globo

O apresentador César Tralli já contou que é adepto da marmita no seu dia a dia. Nesta segunda-feira, 24, ele mostrou uma foto do seu pote antes de iniciar a sua refeição entre um telejornal e outro nos estúdios da Globo.

Tralli mostrou que levou um pote recheado de salada de alface e tomate para comer no intervalo do trabalho. “Bendita seja a marmita de cada dia. Uma ótima semana para você. Sempre na força,na fé e no rango caseiro saudável”, disse ele na legenda.

Nos comentários, a esposa dele, a apresentadora Ticiane Pinheiro, contou que foi a responsável por preparar a marmita do maridão. “Eu que fiz”, disse ela.

Recentemente, César Tralli comentou sobre a sua tradição de comer marmita no trabalho durante uma entrevista no programa Altas Horas.“Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...”, disse ele durante a conversa no palco.

Logo depois, ele contou que já avisa durante o jantar em casa que vai guardar um pouco da comida para levar na marmita. “O que vai sobrando [da refeição em casa], eu falo: 'guarda para a minha marmita. Eu vou congelar!'. Eu vou fazendo o estoque. De vez em quando eu abro o congelador e falo: 'eita, tá faltando marmita'. A salada eu faço à noite, coloco no potinho e já coloco na lancheira. De manhã, quando eu acordo, eu pego a proteína”, declarou ele, e completou: "Eu chego na redação com a lancheira. Minha lancheira é famosa! Eu tenho o maior orgulho de vir com a minha lancheira, eu acho o máximo. O legal da marmita é que a comida de casa”.