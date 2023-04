Quem é a filha de Roberto Justus? Jovem tem mais de 1 milhão de seguidores

Rafaella Pinheiro Justus é filha do empresário, fruto do antigo relacionamento entre Roberto Justus e Ticiane Pinheiro

Dona de um perfil com mais de 1 milhão de seguidores, a jovem influenciadora Rafella Pinheiro Justus chamou atenção neste fim de semana ao surgir com um look diferente. Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, a jovem tem 13 anos e nasceu com uma síndrome no crânio.

Conhecida também como Rafinha, a filha do empresário Roberto Justus nasceu em 2009, com a síndrome estenose crânio-facial, também conhecida por cranioestenose. A má formação faz com que o crânio se forme de maneira diferente, e é diagnosticada apenas após o nascimento do bebê.

Aos três anos de idade, ela fez seu primeiro trabalho publicitário para a marca de uma de suas irmãs, e também passou por uma cirurgia na face para corrigir a má formação óssea do crânio em razão da estenose crânio-facial.

Em seu perfil do Instagram, a jovem influenciadora compartilha diversos registros ao lado de sua família. Seu pai atualmente é casado com Ana Paula Siebert desde o ano de 2015, e, além de Rafinha, tem outros quatro filhos: Fabiana, Luiza, Ricardo e Vicky, de seu último casamento.

Já a apresentadora Ticiane Pinheiro, mãe da adolescente, é casada com o jornalista César Tralli desde o ano de 2017. Juntos, os dois são pais de Manuella, que nasceu em 2019 e hoje tem três anos. Além de fotos com os pais e irmãos, Rafaella também mostra fotos de viagens e do dia a dia.

A jovem estuda em uma escola internacional, mais precisamente uma escola americana aqui no Brasil. Devido aos estudos, ela já tem o inglês fluente e também já mostrou nas redes sociais algumas apresentações que fez no idioma para a escola.

Além de seu perfil no Instagram, Rafaella também se diverte compartilhando vídeos em seu TikTok. No ano de 2018, ela estreou sua carreira como atriz, na série do canal infantil Discovery Kids O Zoo da Zu, que já tem três temporadas.