Ticiane Pinheiro revela como são os quartos das filhas, Rafaella e Manuella

Que fofura! Ticiane Pinheiro mostra como é a decoração dos quartos das duas filhas, Rafaella e Manuella, em seu apartamento

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu as portas do seu apartamento na cidade de São Paulo para mostrar como é a decoração dos quartos das duas filhas, Rafaella Justus, de 14 anos, e Manuella Tralli, de 4 anos. A mamãe coruja contou que reformou os espaços há pouco tempo e ficou radiante com o resultado.

Para a filha mais velha, a comunicadora pensou em uma decoração de pré-adolescente, com direito a tons neutros e até uma cama de casal. “Resolvi fazer um quarto que não fosse nem de criança e nem de adolescente, porque a Rafa só tem 14 anos. Criamos esse arco e colocamos a luz mais romântica. O papel de parede é todo de coraçãozinho. Ela quis a cor café com leite e rosa para o quarto. E ela queria uma cama de casal”, contou ela.

Enquanto isso, a filha caçula de Ticiane Pinheiro dorme em um quarto com bicama e decoração fofíssima com direito a papel de parede com desenhos de folhas e borboletas. “Eu quis fazer todo rosa e verde-água, que são cores que dá uma calma. Ela, antes, ficava no bercinho. Agora, eu resolvi colocar uma bicama, aqui embaixo dormem as amigas e eu também. O tapete também eu mandei em três cores”, contou ela.

Veja como são os quartos das filhas de Ticiane Pinheiro:

Ticiane mostra festa da filha em curso de férias

A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella, está completando 4 anos nesta quarta-feira, 12, e ganhou uma festinha no curso de férias com os amigos. Na rede social, a apresentadora da Record TV compartilhou os cliques do momento especial da herdeira caçula com seus colegas.

"Hoje minha princesinha faz 4 anos… como passou rápido, mas fico feliz em ter vivido cada momento do seu crescimento intensamente! Te amo meu amor e desejo muita saúde, amor e felicidades! A manhã da Manu já começou animada na colônia de férias junto dos amiguinhos e dos animais cantando parabéns para ela!", mostrou ela.