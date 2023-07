Com vídeo encantador, Ticiane Pinheiro celebra aniversário da filha mais velha: "Meu grande amor"

A apresentadora Ticiane Pinheiro prestou uma linda homenagem no aniversário de 14 anos da filha mais velha, Rafaella Justus

Rafaella Justus, a filha mais velha de Ticiane pinheiro, completou 14 anos de vida nesta sexta-feira, 21, e a apresentadora fez questão de prestar uma bela homenagem para a menina, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou um vídeo em que mostra vários momentos da aniversariante, incluindo dela bem pequenininha cantando a música Show das Poderosas, da Anitta. A mulher de Cesar Tralli também recordou fotos do dia do nascimento de Rafa, ela ao lado da irmã mais nova, Manuella, e cliques atuais.

Na legenda, Tici se declarou para a filha. "Hoje faz 14 anos que eu descobri o amor mais incondicional que existe, o quão ser mãe é sobre ser resiliente e forte! Eu sempre achei que ser mãe fosse sobre ensinar a uma outra pessoinha que depende de nós, mas na verdade, eu sempre aprendo com a Rafa", começou ela.

Em seguida, a apresentadora rasgou elogios para Rafa. "Que sorte a minha ser mãe de uma menina tão inteligente, carismática, linda, talentosa, guerreira e que conquista a todos com seu jeito especial de ser!", afirmou.

"Filha, você é meu grande amor e estarei sempre ao seu lado! Tenho muito orgulho de você e sou grata a Deus pela sua vida! Que você seja sempre muito feliz e realizada, você merece! Com amor, da sua mãe e amiga pra sempre", finalizou a homenagem.

Mais cedo, Rafa também recebeu homenagens de seu pai e do padrasto através das redes sociais. Justus publicou uma foto em que aparece ao lado da menina e declarou seu amor. Já Tralli, compartilhou uma foto da família que construiu com a herdeira de Helô Pinheiro e falou sobre conviver com a aniversariante há 10 anos.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Rafa Justus surge com produção icônica

A bela Rafa Justus deixou os fãs impressionados ao compartilhar uma foto para comemorar seu aniversário de 14 anos. Nas redes sociais, a jovem usou uma produção icônica com direito a peças de luxo e maquiagem leva.

Ela surgiu usando um vestidinho sem alças bem estiloso e uma bolsa de grife. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus causou com a produção e ganhou elogios dos fãs. "Capítulo 14", disse ela para comemorar a data.