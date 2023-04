Filha de Roberto Justus, Rafaella impressiona ao surgir megaproduzida

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus esbanja beleza em look fashionista

Rafaella Justus (13), filha do antigo relacionamento de Ticiane Pinheiro (46) com Roberto Justus (67), encantou seus seguidores ao mostrar seu look para curtir o final de semana.

Nos stories do Instagram, a jovem fez uma selfie dentro do closet e mostrou a produção escolhida para a noite. Na selfie, a estrela apareceu toda estilosa com um blazer preto alongado, vestido de babado e bolsa da grife Channel. "Night out", disse ela.

Vale ressaltar que recentemente Rafa ultrapassou todos os limites do fofurômetro ao surgir fazendo uma trend do Tik Tok com o paizão.

Em um vídeo divertido publicado nas redes sociais, pai e filha encenam a famosa "Como É Que Eu Vou Dizer Que Acabou?", de Clarice Falcão, onde a garota brinca e finge que está apresentando o namorado para o pai. "POV: Futuramente contando pro meu pai que estou namorando", legendou a publicação.

VEJA O STORY DE RAFAELLA JUSTUS:

Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro e a filha Rafaella Justus usam looks combinando

Ticiane Pinheiro explodiu o fofurômetro das redes sociais! Ela roubou a cena ao compartilhar uma foto com a filha mais velha, Rafaella Justus. Na nova foto, mãe e filha mostraram sintonia ao usarem biquínis com a mesma estampa. Apesar dos modelos diferentes, as duas surgiram com os looks combinando e encantaram os seguidores.